Обозреватель NYT Даутхат счёл опасными и лицемерными слова Байдена о "геноциде" на Украине
Он напомнил о длительных межэтнических конфликтах в Руанде, Боснии и Ираке, которые Вашингтон не соизволял одаривать столь пристальным вниманием.
Обозреватель газеты The New York Times Росс Даутхат осудил президента США Джо Байдена за попытки обвинить Россию в "геноциде" на Украине. По его оценке, высказывания американского лидера безосновательны, лицемерны и к тому же опасны.
"В конфликте с ядерной державой всегда есть заинтересованность в снижении экзистенциальных ставок. Обвинения в геноциде должны выдвигаться только с максимально чёткими доказательствами, так же как и призывы к смене режима", — подчеркнул журналист и добавил, что "с нашей стороны было бы безумием пытаться форсировать смену режима".
Он напомнил о межэтнических конфликтах в Руанде, Боснии и Ираке, которые продолжались на протяжении долгого времени. Вашингтон эти столкновения почему-то не одаривал таким же вниманием, заметил Даутхат.
Ранее Лайф рассказывал, что Дональд Трамп вслед за Байденом назвал события на Украине геноцидом. Политолог Марат Баширов уверен, что это заявление не что иное, как "бросание словечками" перед осенними выборами в Конгресс США. Официальные лица Соединённых Штатов на самом деле равнодушны к страданиям людей в Незалежной и к тому, как это отражается на их обычной жизни, добавил он.
Getty Images / Karen Ducey