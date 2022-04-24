Обозреватель NYT Даутхат счёл опасными и лицемерными слова Байдена о "геноциде" на Украине

Он напомнил о длительных межэтнических конфликтах в Руанде, Боснии и Ираке, которые Вашингтон не соизволял одаривать столь пристальным вниманием.

Обозреватель газеты The New York Times Росс Даутхат осудил президента США Джо Байдена за попытки обвинить Россию в "геноциде" на Украине. По его оценке, высказывания американского лидера безосновательны, лицемерны и к тому же опасны.

"В конфликте с ядерной державой всегда есть заинтересованность в снижении экзистенциальных ставок. Обвинения в геноциде должны выдвигаться только с максимально чёткими доказательствами, так же как и призывы к смене режима", — подчеркнул журналист и добавил, что "с нашей стороны было бы безумием пытаться форсировать смену режима".

Он напомнил о межэтнических конфликтах в Руанде, Боснии и Ираке, которые продолжались на протяжении долгого времени. Вашингтон эти столкновения почему-то не одаривал таким же вниманием, заметил Даутхат.