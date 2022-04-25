В Латвии решили переименовать "Российский" сыр в "Тильзитер" ради Украины

Смена названия будет происходить постепенно, полностью оно изменится к середине лета. Причём рецепт останется прежним.

Латвийский производитель продуктов питания Cesvaines piens принял решение переименовать сыр "Российский" в "Тильзитер" из-за ситуации на Украине. Об этом заявил генеральный директор компании Агрис Скварнович в беседе с порталом lsm.lv.

"Мы давно хотели пойти на такой шаг, но смена названия всегда была сложным и трудоёмким процессом", — объяснил он и отметил, что "Операция Z" положила конец любым сомнениям.

Смена наименования будет происходить постепенно, полноценное изменение может состояться к середине лета 2022 года. Рецепт при этом останется прежним. В компании рассказали, что секрет приготовления "Тильзитера" появился в России в середине XIX века. Основываясь на его рецепте, в 1960 году был создан сыр "Российский".

По данным портала, сейчас "Российский" является самым востребованным сыром из ассортимента компании, фирма ежегодно производит более 500 тонн этого вида. Основными экспортными рынками для Cesvaines piens в том числе являются Украина, Израиль, Польша, Финляндия. Россия в их число не входит.