Первая Московская неделя моды пройдёт в столице с 21 по 26 июня

Организаторы приглашают российских дизайнеров к участию, предлагая им в том числе обширную деловую часть программы, где модельеры и байеры смогут обменяться контактами.

Фото © Фонд моды

В столице России состоится первая Московская неделя моды. Мероприятие пройдёт с 21 по 26 июня в парке "Зарядье". Посетители увидят коллекции более 120 российских дизайнеров и брендов. Часть локаций составят площадки "Московских сезонов" в округах, ВДНХ, площади Революции, а также Тверская, Музей космонавтики и ряд других.

Фото © Фонд моды

"В парке "Зарядье" во время модных показов свои коллекции презентуют больше 40 дизайнеров. Ещё порядка 80 брендов представят работы в шоуруме и на открытом маркете", — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Показы Slava Zaitsev и VALENTIN YUDASHKIN пройдут в качестве специальных проектов 20 и 26 июня соответственно.

Фото © Фонд моды

Московская неделя моды предполагает и деловую программу, благодаря которой дизайнеры и байеры могут обзавестись новыми контактами. Заявки на участие принимаются онлайн на сайте Недели моды. Организует её Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.

Фото © Фонд моды

Деловая программа включает в себя целый арсенал современных возможностей: сессии, встречи, паблик-токи, воркшопы, темы мероприятий коснутся вызовов и возможностей индустрии моды в новых реалиях. Обсудить актуальные вопросы, стоящие перед российским бизнесом, можно будет более чем с тремя десятками ведущих спикеров вместе с профессионалами отрасли и широкой аудиторией.

Российские дизайнеры могут получить новые возможности и занять рыночные ниши западных брендов. Поэтому площадка Московской недели моды призвана стать консолидирующим мероприятием для российской индустрии моды и лёгкой промышленности.