МИД Китая: Пекин не хочет третьей мировой войны и выступает за мир на Украине

Представитель внешнеполитического ведомства КНР Вэньбинь отметил, что необходимо предотвратить негативные последствия, из-за которых конфликт может отразиться на Европе и на всём мире.

Власти Китая не заинтересованы в третьей мировой войне и уверены, что конфликт на Украине необходимо урегулировать дипломатическим путём. Такое заявление во время брифинга сделал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Никто не хочет увидеть третью мировую войну, <…> необходимо оказать поддержку процессу продвижения мирных переговоров [между Россией и Украиной]", — ответил он на вопрос журналиста, как министерство Китая оценивает слова главы МИД РФ Сергея Лаврова об угрозе начала третьей мировой войны.

Вэньбинь подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы военные действия на Украине затянулись. По его словам, необходимо предотвратить негативные последствия, из-за которых конфликт может отразиться на Европе и на всём мире. Китайские власти также надеются, что все заинтересованные стороны "проявят хладнокровие и не допустят эскалации".