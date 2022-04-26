Бывший чемпион мира по боксу Поветкин планирует стать тренером

Олимпийский чемпион завершил карьеру в июне. За время выступлений в профессионалах он выиграл 36 из 40 боёв.

Бывший чемпион мира по боксу россиянин Александр Поветкин планирует стать тренером. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве.

"Тренер и боксёр — разные вещи. Желание стать тренером есть. Главное, чтобы для этого была возможность", — сказал Поветкин.

В июне 2021 года Поветкин объявил о завершении карьеры. В своём последнем поединке он в марте проиграл техническим нокаутом британцу Диллиану Уайту, уступив сопернику титул временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе.

На профессиональном ринге россиянин провёл 40 боёв, в которых одержал 36 побед (25 — нокаутом) и потерпел два поражения, один поединок завершился вничью. С 2011 по 2013 год Поветкин владел титулом регулярного чемпиона мира по версии WBA.