Руководство Уимблдона не считает дискриминацией отстранение российских теннисистов

Турнир на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в этом сезоне состоится с 27 июня по 10 июля.

Президент Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Иан Хьюитт заявил, что отстранение спортсменов из России и Белоруссии от участия в турнире Уимблдона не является дискриминацией. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

"Мы тщательно рассмотрели различные факторы и приняли взвешенное решение. Во-первых, в любом случае существовал бы риск, что участие российских и белорусских теннисистов в Уимблдоне использовали бы в интересах этих стран. Кроме того, мы не может рисковать безопасностью и благополучием теннисистов и их семей. Отстранение игроков из России и Белоруссии стало оптимальным решением, никакой дискриминации в этом нет", — сказал Хьюитт.