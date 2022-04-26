Руководство Уимблдона не считает дискриминацией отстранение российских теннисистов
Турнир на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в этом сезоне состоится с 27 июня по 10 июля.
Президент Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Иан Хьюитт заявил, что отстранение спортсменов из России и Белоруссии от участия в турнире Уимблдона не является дискриминацией. Об этом он сообщил на пресс-конференции.
"Мы тщательно рассмотрели различные факторы и приняли взвешенное решение. Во-первых, в любом случае существовал бы риск, что участие российских и белорусских теннисистов в Уимблдоне использовали бы в интересах этих стран. Кроме того, мы не может рисковать безопасностью и благополучием теннисистов и их семей. Отстранение игроков из России и Белоруссии стало оптимальным решением, никакой дискриминации в этом нет", — сказал Хьюитт.
Ранее Лайф сообщал, что организаторы Уимблдона приняли решение отстранить российских и белорусских теннисистов от участия в турнире на фоне событий на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что от данного решения пострадает в первую очередь сам турнир.
В нынешнем сезоне Уимблдонский турнир пройдёт на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета с 27 июня по 10 июля. Его действующими победителями являются первая ракетка мира серб Новак Джокович и австралийка Эшли Барти, уже завершившая спортивную карьеру.
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