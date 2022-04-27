"Помогли выжить": Житель Харьковской области поблагодарил Военную полицию России за спасение семьи

Мужчина признался, что самое невыносимое — знать, что твой ребёнок не в безопасности, всего пугается. Глава семейства принял решение не возвращаться на родину.

Житель Харьковской области поблагодарил Военную полиции России за спасение семьи. Видео © Минобороны РФ

Житель Харьковской области Украины поблагодарил Военную полицию России за помощь его семье. Мужчина подвергся нападению хулиганов, после чего лишился документов. Он обратился к российским военным, и те оказали такое содействие, на которое тот даже не рассчитывал. Семья в безопасности, эвакуирована в РФ.

"Спустя месяц, буквально позавчера, они меня нашли и сказали: поехали, мы, кажется, нашли их... Потом они записали все данные, мои, моей жены и детей, и сказали мне, что сегодня в 7:30 мы выезжаем", — взволнованно рассказывает Тарас.

Район, где проживала молодая семья, периодически подвергался артиллерийским обстрелам со стороны националистических батальонов и ВСУ. Глава семейства рассказал, что его маленькая дочь стала бояться всего — животных, взрывов... По его признанию, это самое невыносимое.

"Помогли вернуть паспорт и выжить. И помогли добраться до России, чтобы жить нормально. Решил остаться в России, стать гражданином России и работать. Здесь садики, школы, кружки, работа. Уже в планах остаться только здесь. Домой я не думаю возвращаться. Не хочу в этот дурдом возвращаться", — говорит Тарас.