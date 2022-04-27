ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 апреля 2022, 07:58
7736

Глава Курской области Старовойт: Система ПВО сработала из-за беспилотника ВСУ

По словам губернатора региона, военные, спецслужбы и региональная администрация полностью контролируют ситуацию, поэтому поводов для беспокойства нет.

Губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил, что система ПВО ночью сработала из-за украинского беспилотника, его удалось перехватить. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

"Предварительные сведения подтвердились: в небе над Курской областью был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат. Расчёты нашего ПВО не подвели, отреагировали быстро и эффективно", — написал Старовойт.

Он добавил, что в инциденте никто не пострадал, разрушений нет. По словам главы региона, военные, спецслужбы и региональная администрация полностью контролируют ситуацию, поэтому поводов для беспокойства нет.

Губернатор: ПВО уничтожила беспилотник в небе над Воронежем
Губернатор: ПВО уничтожила беспилотник в небе над Воронежем

Ранее глава Курской области Старовойт сообщил, что хлопки, которые слышали жители столицы региона ночью, предположительно, были следствием работы системы противовоздушной обороны.

BannerImage

ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL

Григорий Воронцов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar