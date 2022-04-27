Глава Курской области Старовойт: Система ПВО сработала из-за беспилотника ВСУ

По словам губернатора региона, военные, спецслужбы и региональная администрация полностью контролируют ситуацию, поэтому поводов для беспокойства нет.

Губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил, что система ПВО ночью сработала из-за украинского беспилотника, его удалось перехватить. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

"Предварительные сведения подтвердились: в небе над Курской областью был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат. Расчёты нашего ПВО не подвели, отреагировали быстро и эффективно", — написал Старовойт.

Он добавил, что в инциденте никто не пострадал, разрушений нет. По словам главы региона, военные, спецслужбы и региональная администрация полностью контролируют ситуацию, поэтому поводов для беспокойства нет.