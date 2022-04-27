Глава Курской области Старовойт: Система ПВО сработала из-за беспилотника ВСУ
По словам губернатора региона, военные, спецслужбы и региональная администрация полностью контролируют ситуацию, поэтому поводов для беспокойства нет.
Губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил, что система ПВО ночью сработала из-за украинского беспилотника, его удалось перехватить. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
"Предварительные сведения подтвердились: в небе над Курской областью был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат. Расчёты нашего ПВО не подвели, отреагировали быстро и эффективно", — написал Старовойт.
Он добавил, что в инциденте никто не пострадал, разрушений нет. По словам главы региона, военные, спецслужбы и региональная администрация полностью контролируют ситуацию, поэтому поводов для беспокойства нет.
Ранее глава Курской области Старовойт сообщил, что хлопки, которые слышали жители столицы региона ночью, предположительно, были следствием работы системы противовоздушной обороны.
ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL