В течение ночи было поражено 59 военных объектов Украины, сбито 18 беспилотников, а также "Точка-У" над населённым пунктом Ильичёвка, добавил генерал-майор Игорь Конашенков.

Российские военные уничтожили ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов на территории Запорожского алюминиевого комбината, нанеся удары ракетами большой дальности "Калибр". Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" на территории Запорожского алюминиевого комбината уничтожены ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов, поставленных США и европейскими странами для украинских войск", — сказал он.

За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражено 59 военных объектов Украины, среди которых 50 районов сосредоточения живой силы и военной техники, четыре склада с вооружением и боеприпасами в районах населённых пунктов Черновое, Долгенькое, Пашково и Весёлое, а также зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Славянска. В результате ударов уничтожено свыше 120 националистов и 35 единиц бронетехники и автомобилей, добавил Конашенков.

Ракетные войска и артиллерия в течение ночи выполнили 573 огневые задачи, поразив 432 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 67 артиллерийских позиций, две батареи реактивных систем залпового огня, а также семь складов боеприпасов. Средства ПВО сбили 18 украинских беспилотников, в том числе два "Байрактара-ТБ2" в районе населённых пунктов Колесниково и Красный Лиман. Кроме того, над Ильичёвкой была сбита украинская тактическая ракета "Точка-У".