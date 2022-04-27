Эксперт Шурыгин объяснил, для чего Украина бьёт по приграничным областям в России

Специалист уверен, что подобное развитие событий было бы невозможно без информационной и разведывательной поддержки стоящих за спиной у Незалежной иностранных государств.

Украинское командование анализирует состояние российской противоракетной обороны и ищет уязвимые точки. С этим связаны удары по объектам и населённым пунктам на территории России, рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

"Украинское командование анализирует состояние нашей ПРО, выискивает уязвимые точки. Всё это было бы невозможно без информационной и разведывательной поддержки противников, которые стоят за спиной у Украины", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Эксперт напомнил о доставленных в последние недели в Незалежную турецких беспилотниках и американских барражирующих боеприпасах, которые были направлены в район боевых действий. Украинская сторона сделала вывод, что налёт должен быть плотным, чтобы был выше процент поражения объектов, уточнил Шурыгин.

При этом Вооружённые силы РФ действуют в рамках тех решений, которые были приняты на политическом уровне, к этому относится и отсутствие ударов по Киеву, а также по путепроводам на западе Незалежной, что могло бы парализовать любое движение.

"Мы в рамках спецоперации очень гуманно действуем. На Украине есть электричество, есть железная дорога, действуют мосты, развязки", — заметил Шурыгин.

Российская армия воюет по всем канонам, это отмечают даже на Украине, добавил эксперт, однако выигрывать нужно ещё и в логистике, ведь "пережёвывать" ВСУ можно долго — у Киева большие запасы людей, которых ему не жалко, заключил специалист.