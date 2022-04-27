Президент Болгарии Радев выступил против оказания военной помощи Украине

По словам главы государства, это означало бы шаг к вовлечению страны в российско-украинский конфликт. Он подчеркнул, что призывы к миру "постепенно затухают" и сменяются "воинственной риторикой".

Болгария категорически против предоставления военной помощи Киеву. Об этом заявил президент страны Румен Радев журналистам.

"Категорическое нет предоставлению Украине военной помощи. Это означало бы шаг к вовлечению Болгарии в этот конфликт (российско-украинский. — Прим. Лайфа)", — сказал Радев.

По его словам, призывы к миру и скорейшему прекращению конфликта "постепенно затухают", а им на смену приходит "воинственная риторика".