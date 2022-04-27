Помощник главы Чечни Алаудинов рассказал об интернациональном составе спецназа "Ахмат"
По его словам, все бойцы команды — русские, украинцы, ингуши, осетины и другие — объединены одной целью и задачами: обеспечить мир и согласие для братских народов.
Помощник главы Чечни Апты Алаудинов рассказал о самом интернациональном спецназе "Ахмат". Видео © Telegram / SHOT
В освобождении украинских городов от националистов принимает участие, пожалуй, самая интернациональная команда. Это чеченский спецназ "Ахмат". В его состав входят русские, украинцы, казахи, ингуши, осетины, кумыки и многие другие, рассказал помощник главы Чечни Апты Алаудинов.
"У нас интернациональная такая команда ребят, которые болеют, как говорится, одной целью и ставят перед собой одну задачу. Чтобы те народы, которые раньше являлись братскими, чтобы они жили в мире и согласии, чтобы у нас не было вот этих вот гадов, фашистов и нациков", — цитирует SHOT помощника чеченского лидера.
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Telegram / SHOT