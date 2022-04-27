Помощник главы Чечни Алаудинов рассказал об интернациональном составе спецназа "Ахмат"

По его словам, все бойцы команды — русские, украинцы, ингуши, осетины и другие — объединены одной целью и задачами: обеспечить мир и согласие для братских народов.

"У нас интернациональная такая команда ребят, которые болеют, как говорится, одной целью и ставят перед собой одну задачу. Чтобы те народы, которые раньше являлись братскими, чтобы они жили в мире и согласии, чтобы у нас не было вот этих вот гадов, фашистов и нациков", — цитирует SHOT помощника чеченского лидера.