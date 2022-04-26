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Регион
Опубликовано 26 апреля 2022, 01:05
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Кадыров пообещал $1 млн за информацию о боевиках из Чечни на Украине

По мнению главы республики, они должны или быть уничтожены, или встать на колени и просить прощения у своего народа.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов выплатить миллион долларов за данные о месте нахождения на Украине "батальонов шейха Мансура и Дудаева". Об этом он сказал на записи в своём телеграм-канале.

"Я объявляю миллион долларов (есть меценат, который готов пожертвовать) тому, кто скажет, где находится этот так называемый шейх-мансуровский и дудаевский батальон..." — объявил Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что эти люди должны или быть уничтожены, или встать на колени и просить прощения у своего народа. Глава Чечни также добавил, что спецоперация "по освобождению Украины от нацистов" идёт по плану — "тихо, молча, не спеша".

Кадыров показал подтверждение сотрудничества ичкерийцев и украинских националистов
Кадыров показал подтверждение сотрудничества ичкерийцев и украинских националистов

Лайф писал ранее, что Кадырова рассмешили слухи о его намерении "убить Зеленского". Глава Чечни назвал лидера Незалежной всего лишь хорошим игроком КВН, неспособным помешать российской стороне.

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Рамзан Кадыров. Фото © Пресс-служба президента РФ

Андрей Григорьев
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