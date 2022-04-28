Чем известен бывший топ-менеджер "Газпрома", уехавший на Украину убивать русских Бывший пресс-секретарь "Газпрома" и топ-менеджер "Газпромбанка" Игорь Волобуев, когда-то сбежавший с Украины в Россию, вновь подался на родину. Он намерен записаться в тероборону. Как жил предатель? 99180 99180 Бывший топ-менеджер "Газпрома" Игорь Волобуев. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Роман Пименов, © liga.net

Чужой среди своих

Игорь Волобуев уволился из "Газпромбанка", где в последнее время был вице-президентом, бросил в Москве семью и уехал на Украину. Там он уже дал интервью местным СМИ, где осыпал проклятиями Россию и бывшего работодателя. Он также "покаялся" и заявил, что он "свой". Мол, родился в Сумской области, село Ахтырка, всегда чувствовал себя украинцем, там его отец и брат.

Игорь Волобуев утверждает, что находится в Киеве с марта, на руках у него российский паспорт. Когда он в молодости покинул Украину, то имел только советское гражданство.

Игорь Волобуев грозится вступить в тероборону Украины, чтобы убивать русских. В недавнем прошлом он топ-менеджер "Газпрома". Фото © YouTube / Odesa Film Studio, © neftegaz.ru

— Я приехал на Украину, чтобы защищать свою Ахтырку с оружием в руках. Ещё в 2014 году, когда оккупировали Крым, я себе дал слово, что, если русские танки придут в мою Ахтырку, я пойду с ними воевать, — грозит Волобуев.

Волобуев обещает сражаться до победы. Говорит, что мечтал вернуться на родину, но мешали семейные обстоятельства.

На поле боя банкир пока не спешит, предпочитая раскручивать себя в соцсетях. Его свежий "покаянный" видеоролик собирает просмотры в "Ютубе".

Ушёл от первой и второй

Волобуев до недавнего времени был вице-президентом "Газпромбанка", курировал пиар, а перед этим много лет руководил пресс-службой "Газпрома". Есть его фотографии с бизнес-конференций, многочисленные упоминания в прессе и официальных документах.

Судя по архивным базам, Игорь Волобуев отдал полжизни "Газпрому". Ему 50. Первую зарплату в российской госкорпорации он получил не позднее 1999 года. В нулевых параллельно числился сотрудником издательств "Газоил пресс" и "Курьер", газет "РТ-Трибуна" и "Труд", а также консалтингового Агентства деловой информации. В начале десятых Волобуев учредил в подмосковных Химках клининговую компанию, но потом переписал её на третьих лиц.

Игорь Волобуев был дваджы женат. Первая супруга — Марина Дмитренко — судя по всему, его землячка. Он помог ей получить образование в Москве в престижной "Губке" — Российском государственный университете нефти и газа имени И.М. Губкина. Но затем её бросил. По некоторым данным, с маленьким ребёнком.



Сейчас он разводится со своей второй женой — 51-летней Маргаритой Гориной. Она подала иск о расторжении брака месяц назад. Ближайшее судебное заседание назначено на 11 мая. Согласно материалам дела, у четы есть несовершеннолетние дети. Любопытно, что Маргарита Горина тоже была топ-менеджером "Газпрома" и трудилась там на разных руководящих постах как минимум с 2000 года.

Как выяснил Лайф, Волобуевой и Горину есть что делить. Муж ездил на спортивной версии паркетника BMW Х6 М50, а недавно продал внедорожник Range Rover.

Пара жила на Мичуринском проспекте, 19 корпус 2. Это 18-этажный панельный дом бизнес-класса, построен в 2001 году для сотрудников "Газпрома". Все квартиры имеют площадь около 150 квадратов и высокие потолки. Из окон открывается прекрасный вид на МГУ. Во дворе взрослая и детская поликлиники, оздоровительный центр с фитнес-клубом "Газпром", баскетбольная и детские игровые площадки. Сейчас продаются две квартиры: за 46 и 50 млн рублей. Возможно, одна из них принадлежит Игорю Волобуеву.





В различных базах супруги числятся и по другим адресам. Например, в петербургском жилом комплексе комфорт-класса "Московские ворота", где жильё стоит до 28 млн рублей, и в столичном кооперативном доме на улице Академика Челомея, там цена квартир доходит до 26 млн рублей.

Не исключено, что бравыми заявлениями бывшего топ-менеджера "Газпрома" теперь займётся Следственный комитет РФ, а у российских военных будет возможность найти Волобуева на Украине и помочь привлечь его к ответственности.

Игорь Волобуев. Фото © YouTube / Odesa Film Studio Должен ли Волобуев отвечать за то, что сбежал на Украину и хочет воевать против России? 0 Да, его нужно привлечь к уголовной ответственности Нет, он родился на Украине, это его право Если он возьмёт в руки оружие, то его нужно уничтожить как противника

Авторы Егор Пережогин