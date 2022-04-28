Какое оружие ВСУ использовали для убийства мирных жителей в Буче Оглавление Неизвестное оружие на Украине Какое оружие есть у Украины Как работает осколочно-шрапнельный выстрел Кто устроил геноцид мирного населения в Буче Версия украинской стороны Новые сведения о применении уникального оружия могут похоронить версию Киева и обвинения в адрес российских военных. 14482 14482 Устройство снаряда с флешеттами (иглами). Коллаж © LIFE, © Livejournal / sergeantpro

Неизвестное оружие на Украине

25 апреля 2022 года британское издание The Guardian опубликовало результаты судебно-медицинской экспертизы тел, найденных в Ирпене и Буче . В материале британского расследования сказано, что в трупах местных жителей найдены поражающие элементы, похожие на крупные металлические иглы. Эта версия шла вразрез с официальной позицией Киева и западных стран, обвинивших российских военных чуть ли не в казни местного населения с применением огнестрельного оружия. Но что в действительности из себя представляет такое оружие?

Какое оружие есть у Украины

В материалах британской газеты Guardian чёрным по белому и без единого доказательства было указано, что десятки людей в Буче были убиты "металлическими дротиками российской артиллерии". Запомним эту формулировку, она пригодится позднее. Безапелляционные выводы британцев из Guardian якобы подтвердили и местные судмедэксперты, рассказавшие о "найденных в телах убитых в Буче и Ирпене" мелких железных иглах. Фотографии, опубликованные зарубежными журналистами, не оставляют сомнений — это действительно металлические иглы. Выводы известны, фотографии опубликованы. Как раз теперь наступает самое время разобраться, как в действительности работает это оружие.

Небольшой металлический дротик, так называемая флешетта. Фото © Theguardian.com / Alessio Mamo

Осколочно-шрапнельные снаряды использовались ещё в Первую мировую войну. Опыт применения этого оружия показал, что такие боеприпасы имеют высокую эффективность за счёт мелких поражающих (убойных) элементов. При выстреле из пушки облако осколков накрывало пехоту противника, за один залп можно было убить до нескольких десятков солдат. Применение такого оружия было простым: в снаряд загружались заранее подготовленные металлические дротики или специально отлитые, заточенные инструментом гвозди.

Выстрел позволял накрыть сплошным облаком площадь до 200 метров в ширину. В дальнейшем это оружие усовершенствовали. У США и СССР появились осколочно-шрапнельные артиллерийские выстрелы разного типа, способные поражать пехоту как на открытой местности, так и в окопах. На вооружении у советских артиллеристов появились 122-миллиметровый выстрел ЗШ-1 и более крупный 152-миллиметровый выстрел ЗШ-2. Они стали универсальным противопехотным оружием и подходили для любого типа артиллерии — как для самоходных установок, так и для буксируемых пушек.

Устройство снаряда с флешеттами (иглами). Инфографика © LIFE

Однако в середине 1990-х от использования такого оружия в Российской армии стали постепенно отказываться. Оно становилось всё менее эффективным против хорошо укрепившегося противника. К тому же фугасные и осколочно-фугасные выстрелы калибра 122 и 152 миллиметра неплохо справлялись с поражением живой силы противника.

Как работает осколочно-шрапнельный выстрел

После кампании СССР в Афганистане советские артиллеристы тренировались возить снаряды ЗШ-1 и ЗШ-2 в лотках досылателя автомата заряжания. Это было нужно для того, чтобы при обстреле со стороны снаряд был отправлен в орудие одним нажатием кнопки и экипаж мог произвести выстрел за несколько секунд, обезопасив от нападения не только самих себя, но и колонну с техникой. Как и в Первую мировую, выстрел таким снарядом в буквальном смысле срезал полосу шириной примерно 200–250 метров перед местом подрыва снаряда.

В список негуманных инструментов для ведения войны, причиняющих "чрезмерные страдания", оружие попало неслучайно. Внутри каждого из таких снарядов находится несколько тысяч дротиков, которые для стабилизации полёта оснащены небольшими законцовками. Взрываясь, оболочка снаряда разрывается так же, как "рубашка" пули после выстрела: стенки снаряда разрушаются, а осколки раскручиваются по линии вращения и вылетают наружу, врезаясь во всё живое. При этом скорость полёта убойных элементов такова, что несколько попаданий трёхсантиметровых дротиков в тело практически гарантируют мгновенную и в ряде случаев почти бескровную смерть, поскольку входное отверстие слишком мало по сравнению с пулевым.

В снарядах такого типа, если верить официальным схемам и наставлениям для артиллеристов, находится по 15–17 килограммов стреловидных убойных элементов. Защититься от дротиков практически невозможно. При горизонтальном выстреле (например, из самоходного орудия) убойные элементы летят к цели почти со скоростью звука и за счёт кинетической энергии могут пробивать даже бронежилеты. Но даже если повезёт и бронепластина спасёт торс, то железные дротики вонзятся в ноги, руки, шею и голову со скоростью примерно 700 метров в секунду. Именно так, по всей видимости, и погибали мирные жители Бучи.

Принцип действия осколочно-шрапнельного снаряда. Инфографика © LIFE

Кто устроил геноцид мирного населения в Буче

Но как связаны стреловидные боеприпасы, расстрелянные на улицах Бучи жители и украинская артиллерия? Чтобы понять это, необходимо отправиться на восемь лет назад и вспомнить, как развивалось наступление ВСУ на Донецк и Луганск сразу после того, как на Украине был совершён госпереворот и к власти пришёл Пётр Порошенко. По приказу тогдашнего секретаря СНБО Александра Турчинова украинская армия пыталась усмирить два непокорных региона всем, что можно было найти в военных арсеналах. Тогда же среди обломков ракетных комплексов в 2014 году мирные жители Донбасса и ополченцы начали находить крайне экзотическое оружие, объяснить природу которого поначалу не мог никто. Правда прорвалась наружу после того, как на одной из позиций, отбитой у артиллеристов ВСУ, луганские ополченцы нашли снаряды, доверху забитые... заострёнными небольшими иглами, которые помещались в спичечный коробок.

Осколочно-шрапнельные снаряды на позиции украинских артиллеристов в Донбассе, 2014 год. Фото © Livejournal / u-96

О прилёте таких же снарядов в города Донбасса в 2015 году сообщали российские журналисты, побывавшие в зоне боевых действий. На фотографии военного корреспондента Андрея Филатова, сохранившейся до сегодняшнего дня, хорошо видны заострённые убойные элементы — точно такие же, как на позициях украинских артиллеристов в 2014 году, и абсолютно идентичные тем, что британские эксперты выдавали за российские. Особенность таких снарядов в том, что применять их можно точно так же, как и обычные боеприпасы калибра 122 или 152 миллиметра. Артиллерийскому расчёту требуется лишь настроить взрыватель с помощью специальной баллистической таблицы, дослать снаряд в орудие и произвести выстрел.

В конце апреля президент России Владимир Путин заявил, что Россия не имеет отношения к произошедшему в украинском городе Буча и знает, кто стоял за провокацией.

Мы столкнулись с провокацией в населённом пункте Буча, к которому Российская армия не имеет никакого отношения. Мы знаем, кто это сделал, кто готовил эту провокацию Владимир Путин Президент России

Точную хронологию трагедии в Буче ещё предстоит установить, однако уже известно, что обстрел города, ранее занимаемого российскими войсками, украинская артиллерия могла вести с расстояния примерно пять-семь километров.

Версия украинской стороны

Представители ВСУ и Правительства Украины официально не комментировали материал Guardian. Однако в проукраинском сегменте "Телеграма" уже появились сообщения, что снаряды ЗШ-1 и ЗШ-2 с убойными элементами в виде дротика, дескать, не имеют никакого отношения к украинской армии. Снимки, датированные 2014 и 2015 годами, официальный Киев также не комментирует.

Однако российской стороне достоверно известно о нескольких десятках обстрелов этого города украинскими военными. ВСУ активно применяли артиллерийское вооружение, в том числе и тяжёлое, ещё в тот момент, когда российские войска занимали Бучу, и продолжали стрелять по городу и после того, как Российская армия получила приказ на перегруппировку и стала покидать занятые позиции. О замалчивании такого удара, в частности, говорил и посол России в США Анатолий Антонов.

Артиллерийская стрельба из гаубицы Д-30. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Публикацию Guardian прокомментировали и в Минобороны России. В официальном канале ведомства в "Телеграме" было опубликовано сообщение, из которого следует, что полевые гаубицы Д-30, вероятно, использованные для обстрела Бучи, фактически являются основным полевым орудием ВСУ. Известны и предполагаемые исполнители этого обстрела. С высокой долей вероятности можно говорить о том, что снаряды ЗШ-1 и ЗШ-2 применяли артиллеристы 4-й бригады НГУ. Именно они вели бои за Гостомель, Бучу и Ирпень.

Город Буча, Киевская область, Украина. 6 апреля 2022 года. Фото © Getty Images / Chris McGrath Признает ли Украина ответственность за геноцид мирного населения в Буче? 0 Признает и будет раскаиваться Не признает никогда Сейчас не признает, но сделает это после завершения СВО

Авторы Сергей Андреев