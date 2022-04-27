Певица Кормухина — о вступлении Макса Барских в ряды ВСУ: Его можно соплёй перешибить

Артистка обратила внимание, что украинские знаменитости высказываются против "Операции Z" и распространяют фейки. Часть из них поэтесса назвала националистами и "брутальным, агрессивным мясом".

Рок-певица и поэтесса Ольга Кормухина резко высказалась о решении украинского певца Макса Барских вступить в ряды ВСУ. По её мнению, толка от исполнителя на поле боя не будет. Об этом Кормухина рассказала в беседе с порталом "Подмосковье сегодня".

"Правда, я не знаю, какой там толк, например, от Макса Барских. Его же можно соплёй перешибить. Я, женщина, задавлю его одной своей энергетикой", — сказала исполнительница.

Кормухина обратила внимание, что знаменитости высказываются против российской "Операции Z" на Украине и распространяют фейки. Вместе с тем артистка назвала Макса Барских "бесполым существом", добавив, что "большинство их артистов такие". Другую часть украинских знаменитостей Кормухина окрестила националистами и "брутальным, агрессивным мясом".

"Это всё, что нам предложила Украина в качестве примера, на который следовало равняться массам. Вот такое "искусство" навязывалось публике. И на них равнялись многие уехавшие звёзды", — заключила певица.