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Регион
Опубликовано 27 апреля 2022, 12:58
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Певица Кормухина — о вступлении Макса Барских в ряды ВСУ: Его можно соплёй перешибить

Артистка обратила внимание, что украинские знаменитости высказываются против "Операции Z" и распространяют фейки. Часть из них поэтесса назвала националистами и "брутальным, агрессивным мясом".

Рок-певица и поэтесса Ольга Кормухина резко высказалась о решении украинского певца Макса Барских вступить в ряды ВСУ. По её мнению, толка от исполнителя на поле боя не будет. Об этом Кормухина рассказала в беседе с порталом "Подмосковье сегодня".

"Правда, я не знаю, какой там толк, например, от Макса Барских. Его же можно соплёй перешибить. Я, женщина, задавлю его одной своей энергетикой", — сказала исполнительница.

Кормухина обратила внимание, что знаменитости высказываются против российской "Операции Z" на Украине и распространяют фейки. Вместе с тем артистка назвала Макса Барских "бесполым существом", добавив, что "большинство их артистов такие". Другую часть украинских знаменитостей Кормухина окрестила националистами и "брутальным, агрессивным мясом".

"Это всё, что нам предложила Украина в качестве примера, на который следовало равняться массам. Вот такое "искусство" навязывалось публике. И на них равнялись многие уехавшие звёзды", — заключила певица.

Анна Семенович выступила на концерте "Zа Россию" в Рязани
Анна Семенович выступила на концерте "Zа Россию" в Рязани

О решении Макса Барских вступить в ряды ВСУ стало известно в начале апреля. Сообщалось, что исполнитель отправится на двухнедельное обучение, после чего он сможет находиться в зоне боевых действий. Судя по видеообращению, певец сам удивлён такому решению.

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ТАСС / Евгений Стукалин

Евгения Колесникова
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