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Опубликовано 27 апреля 2022, 22:25

Блинкен назвал делом Киева вопрос о переносе боевых действий в Россию

Госсекретарь уверен, что Незалежной необходимо делать всё возможное для борьбы с Россией, и выбор тактики оставляет за ней.

Украина должна самостоятельно решать, следует ли стремиться к переносу боевых действий на территорию России. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.

Он отмечает, что усилия Вашингтона на данный момент направлены на то, чтобы предоставить Украине всё необходимое для вытеснения россиян с территории страны.

"Отдельный вопрос заключается в том, должны ли украинцы осуществлять действия, которые выходят за пределы их границ. Мой собственный взгляд заключается в том, что им жизненно важно делать всё необходимое для защиты от российской агрессии. И выбор тактики в таком случае — это их собственное решение", — заявил Энтони Блинкен.

Представитель Госдепа Прайс заявил, что США будут наращивать давление на Москву
Представитель Госдепа Прайс заявил, что США будут наращивать давление на Москву

Как сообщал Лайф, ранее Блинкен заявил, что целями санкций станут дополнительные сектора экономики России. Выступая в комитете Сената, он отмечал, что Соединённые Штаты намереваются усилить давление на Москву.

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ТАСС / Zuma

Артем Порвин
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