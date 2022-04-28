Блинкен назвал делом Киева вопрос о переносе боевых действий в Россию
Госсекретарь уверен, что Незалежной необходимо делать всё возможное для борьбы с Россией, и выбор тактики оставляет за ней.
Украина должна самостоятельно решать, следует ли стремиться к переносу боевых действий на территорию России. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.
Он отмечает, что усилия Вашингтона на данный момент направлены на то, чтобы предоставить Украине всё необходимое для вытеснения россиян с территории страны.
"Отдельный вопрос заключается в том, должны ли украинцы осуществлять действия, которые выходят за пределы их границ. Мой собственный взгляд заключается в том, что им жизненно важно делать всё необходимое для защиты от российской агрессии. И выбор тактики в таком случае — это их собственное решение", — заявил Энтони Блинкен.
Как сообщал Лайф, ранее Блинкен заявил, что целями санкций станут дополнительные сектора экономики России. Выступая в комитете Сената, он отмечал, что Соединённые Штаты намереваются усилить давление на Москву.
ТАСС / Zuma