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Опубликовано 27 апреля 2022, 22:18

Телевышка в Херсоне устояла после ракетного удара со стороны ВСУ

Украинские войска выпустили по городу три ракеты "Точка-У", две из них были сбиты. Воронка от одного из взрывов — около пяти метров.

Телевизионная вышка Херсона, ретранслирующая российские каналы в городе и области, устояла после ракетного удара со стороны ВСУ и не получила видимых повреждений, передаёт РИА "Новости".

Как сообщает агентство со ссылкой на источник в российских силовых структурах в Херсоне, украинские войска выпустили по городу три ракеты "Точка-У", две из них были сбиты. Воронка от одного из взрывов, по словам собеседника агентства, около пяти метров в диаметре. Осколки ракеты упали также в Шевченковский парк. Данные о пострадавших уточняются.

Все российские федеральные телеканалы заработали в Херсоне
Все российские федеральные телеканалы заработали в Херсоне

Ранее Лайф сообщал, что по центру освобождённого Херсона нанесены удары со стороны ВСУ. Снаряды попали в телевышку. По словам местных жителей, после этого в городе прекратилось вещание российских телеканалов, запущенное там недавно.

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Арина Родионова
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