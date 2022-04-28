Телевышка в Херсоне устояла после ракетного удара со стороны ВСУ

Украинские войска выпустили по городу три ракеты "Точка-У", две из них были сбиты. Воронка от одного из взрывов — около пяти метров.

Телевизионная вышка Херсона, ретранслирующая российские каналы в городе и области, устояла после ракетного удара со стороны ВСУ и не получила видимых повреждений, передаёт РИА "Новости".

Как сообщает агентство со ссылкой на источник в российских силовых структурах в Херсоне, украинские войска выпустили по городу три ракеты "Точка-У", две из них были сбиты. Воронка от одного из взрывов, по словам собеседника агентства, около пяти метров в диаметре. Осколки ракеты упали также в Шевченковский парк. Данные о пострадавших уточняются.