"Он в плохом состоянии": Помощник Райолы опроверг информацию о смерти агента
Ранее СМИ сообщили о смерти функционера на 55-м году жизни.
Помощник Мино Райолы Хосе Фортес Родригес в беседе с NOS опроверг слухи о смерти известного футбольного агента.
"Он в плохом состоянии, но он не умер", — заявил Родригес.
Эту же информацию сообщил врач Райолы Альберто Зангрильо, который сказал, что сейчас агент "борется за выживание".
Ранее СМИ сообщили информацию о смерти 54-летнего агента Мино Райолы. В число его клиентов входят Эрлинг Холанд, Златан Ибрагимович, Поль Погба и другие.
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