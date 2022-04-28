"Он в плохом состоянии": Помощник Райолы опроверг информацию о смерти агента

Ранее СМИ сообщили о смерти функционера на 55-м году жизни.

Помощник Мино Райолы Хосе Фортес Родригес в беседе с NOS опроверг слухи о смерти известного футбольного агента.

"Он в плохом состоянии, но он не умер", — заявил Родригес.

Эту же информацию сообщил врач Райолы Альберто Зангрильо, который сказал, что сейчас агент "борется за выживание".