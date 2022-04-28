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Регион
Опубликовано 28 апреля 2022, 12:54

"Он в плохом состоянии": Помощник Райолы опроверг информацию о смерти агента

Ранее СМИ сообщили о смерти функционера на 55-м году жизни.

Помощник Мино Райолы Хосе Фортес Родригес в беседе с NOS опроверг слухи о смерти известного футбольного агента.

"Он в плохом состоянии, но он не умер", — заявил Родригес.

Эту же информацию сообщил врач Райолы Альберто Зангрильо, который сказал, что сейчас агент "борется за выживание".

"Звонил ему вчера": Капелло назвал очень хорошим другом умершего футбольного агента Райолу
"Звонил ему вчера": Капелло назвал очень хорошим другом умершего футбольного агента Райолу

Ранее СМИ сообщили информацию о смерти 54-летнего агента Мино Райолы. В число его клиентов входят Эрлинг Холанд, Златан Ибрагимович, Поль Погба и другие.

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Getty Images / VI Images

Шамиль Гаджиев
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