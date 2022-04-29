Жителей девяти стран мира наградили за участие в проекте "Zа нами правда"

Представители Германии, Сербии, Индии, Бразилии и других государств открыто выражают поддержку России при помощи своего Z-контента.

"Молодёжка ОНФ" наградила новых победителей народного интернет-проекта "Zа нами правда". Уже более 43 тысяч человек из всех регионов России и других стран мира прислали на проект свой авторский контент — свыше 220 тысяч видеороликов, изображений и стихов в поддержку спецоперации.

Награждение зарубежных победителей конкурса "Zа нами правда". Фото © "Молодёжка ОНФ"

На этот раз призёрами конкурса стали представители зарубежных стран. Среди тех, кто приехал в Москву, чтобы лично поучаствовать в награждении, — жители Бразилии, Мадагаскара и Сербии. Также в числе победителей граждане Германии, Индии, Иордании, Казахстана, Узбекистана и Эквадора.

"Мы видим за рубежом большую поддержку действий российского президента и нашей армии. Жители самых разных стран мира принимают активное участие в проекте "Zа нами правда", присылая свои авторские ролики и изображения. Или распространяют в соцсетях контент, созданный россиянами и переведённый на другие языки волонтёрами-лингвистами. Таким образом, отправляя свои работы на сайт проекта, народные авторы могут рассчитывать на то, что их услышат не только в нашей стране. А иностранные участники могут поддержать справедливое и многополярное мироустройство, которое и отстаивает своими действиями Россия", — отметила участница команды "Молодёжка ОНФ" Александра Кашурникова.

Одна из самых запоминающихся работ — стихотворение "Я перестала спать спокойно" Светланы Искорки, жительницы Германии. Она написала его ещё в 2014 году, когда узнала о происходящих в Донбассе событиях.

"Я родилась в Казахстане, сейчас живу с семьёй в Германии, но душой я всегда с Россией. Мечтаю съездить в Донбасс, познакомиться с людьми, которые там бывали. Когда в 2014 году начались обстрелы Донбасса, мой муж почти непрерывно смотрел новости, у него на лице были слёзы. Целое поколение детей возрастом примерно как моя дочь выросло в подвалах. Тогда в боли и родились мои стихи", — рассказала Светлана.

Писатель и адвокат из Иордании Насер Абу Нассар прислал на конкурс посты со словами поддержки действий президента Владимира Путина. Молодой человек рассказал, что его родители познакомились в России, когда были студентами РУДН. Интерес к русской культуре и традициям он проявлял с детства. Например, учить язык начал, чтобы понимать маму и папу, а они часто общались на русском, особенно когда хотели спрятать от сына сладости. Так Абу Нассар перехитрил родителей, выучив один из самых красивых языков мира.

"В своё время меня впечатлили книги о бесстрашии и мужестве советских людей в годы Великой Отечественной войны. Наш народ тоже боролся с нацизмом, поэтому я понимаю и поддерживаю действия российских военных. Мы с друзьями готовим серию мероприятий ко Дню Победы — я знаю, что для жителей России это чуть ли не главный праздник, и мы хотим поддержать русский народ. Мы с вами! Своих не бросаем!" — отметил победитель конкурса "Zа нами правда" из Иордании.