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Регион
Опубликовано 29 апреля 2022, 12:19

Жителей девяти стран мира наградили за участие в проекте "Zа нами правда"

Представители Германии, Сербии, Индии, Бразилии и других государств открыто выражают поддержку России при помощи своего Z-контента.

"Молодёжка ОНФ" наградила новых победителей народного интернет-проекта "Zа нами правда". Уже более 43 тысяч человек из всех регионов России и других стран мира прислали на проект свой авторский контент — свыше 220 тысяч видеороликов, изображений и стихов в поддержку спецоперации.

Награждение зарубежных победителей конкурса "Zа нами правда". Фото © "Молодёжка ОНФ"

Награждение зарубежных победителей конкурса "Zа нами правда". Фото © "Молодёжка ОНФ"

На этот раз призёрами конкурса стали представители зарубежных стран. Среди тех, кто приехал в Москву, чтобы лично поучаствовать в награждении, — жители Бразилии, Мадагаскара и Сербии. Также в числе победителей граждане Германии, Индии, Иордании, Казахстана, Узбекистана и Эквадора.

"Мы видим за рубежом большую поддержку действий российского президента и нашей армии. Жители самых разных стран мира принимают активное участие в проекте "Zа нами правда", присылая свои авторские ролики и изображения. Или распространяют в соцсетях контент, созданный россиянами и переведённый на другие языки волонтёрами-лингвистами. Таким образом, отправляя свои работы на сайт проекта, народные авторы могут рассчитывать на то, что их услышат не только в нашей стране. А иностранные участники могут поддержать справедливое и многополярное мироустройство, которое и отстаивает своими действиями Россия", отметила участница команды "Молодёжка ОНФ" Александра Кашурникова.

Одна из самых запоминающихся работ — стихотворение "Я перестала спать спокойно" Светланы Искорки, жительницы Германии. Она написала его ещё в 2014 году, когда узнала о происходящих в Донбассе событиях.

"Я родилась в Казахстане, сейчас живу с семьёй в Германии, но душой я всегда с Россией. Мечтаю съездить в Донбасс, познакомиться с людьми, которые там бывали. Когда в 2014 году начались обстрелы Донбасса, мой муж почти непрерывно смотрел новости, у него на лице были слёзы. Целое поколение детей возрастом примерно как моя дочь выросло в подвалах. Тогда в боли и родились мои стихи", рассказала Светлана.

Писатель и адвокат из Иордании Насер Абу Нассар прислал на конкурс посты со словами поддержки действий президента Владимира Путина. Молодой человек рассказал, что его родители познакомились в России, когда были студентами РУДН. Интерес к русской культуре и традициям он проявлял с детства. Например, учить язык начал, чтобы понимать маму и папу, а они часто общались на русском, особенно когда хотели спрятать от сына сладости. Так Абу Нассар перехитрил родителей, выучив один из самых красивых языков мира.

"В своё время меня впечатлили книги о бесстрашии и мужестве советских людей в годы Великой Отечественной войны. Наш народ тоже боролся с нацизмом, поэтому я понимаю и поддерживаю действия российских военных. Мы с друзьями готовим серию мероприятий ко Дню Победы — я знаю, что для жителей России это чуть ли не главный праздник, и мы хотим поддержать русский народ. Мы с вами! Своих не бросаем!" отметил победитель конкурса "Zа нами правда" из Иордании.

RT запустил видеопроект об "Операции Z" на Украине на 17 языках
RT запустил видеопроект об "Операции Z" на Украине на 17 языках

Посетители сайта проекта "Zа нами правда", страниц в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также одноимённого телеграм-канала могут в удобной форме отправить собственный контент, посмотреть работы единомышленников и поделиться с другими в Интернете понравившимся изображением или видео. Авторы лучшего контента, который набирает в соцсетях проекта наибольшее число лайков, еженедельно награждаются фирменным Z-мерчем, а также годовыми подписками на российские интернет-сервисы.

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"Молодёжка ОНФ"

Алексей Берковиц
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