Как российские лётчики ставят на место слишком дерзких западных коллег Оглавление Rafale над Крымом "Ибо не!.." в Сирии Штурм "Стратосферной крепости" Чёрный истребитель Унижение "Ориона" С советских времён российские пилоты не просто отгоняли от своих границ западных лётчиков, но и на языке пилотов унижали их. 23047 23047 Лётчик в кабине самолёта Су-35. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Русские лётчики славятся своим мастерством на весь мир уже давно. Всякий раз, когда российские истребители перехватывают военные самолёты иностранных коллег в небе, те искренне возмущаются рискованностью манёвров наших асов.

Rafale над Крымом

В декабре 2021 года французские пилоты совершали провокационный облёт Крымского полуострова на расхваленных самолётах-разведчиках НАТО Dassault Rafale. Париж утверждает, что равных по техническим характеристикам истребителей в России нет, такие модели, как Су-30 или Су-35, просто не справятся с ними. Однако один из двух российских Су-27 сел на хвост французского пилота, который попытался сбросить его, но у него это не получилось. Это стало полной неожиданностью для французов и произвело мощный психологический эффект на иностранных коллег. Пилоты развернулись и отбыли в обратном направлении.

"Ибо не!.." в Сирии

Ещё один случай произошёл два года назад, в апреле 2020 года. В тот день русский истребитель Су-35 сорок две минуты преследовал американский патрульный самолёт Boeing Р-8А Poseion в небе над сирийской военной базой РФ в Тартусе. Американские пилоты испытали животный ужас после того, как русский пилот проскочил у них перед носом "кверху дном". "Посейдон" трясло от попадания в зону турбулентности, и американские лётчики в ужасе вопили в эфир: "It’s dangerous! Why?" (Это опасно! Почему?) В ответ в эфире раздался спокойный голос русского пилота: "Ибо не!..", перевести это слово и понять его значение у американцев сразу не получилось.

Штурм "Стратосферной крепости"

"Стратосферная крепость", а точнее Stratofortress, более известный как B-52H, — американский бомбардировщик, который может переносить ядерное оружие. В 2019 году именно такой бомбардировщик летал в районе Калининградской области. Отечественный Су-27 вежливо проводил гостя в русских авиационных традициях.

К слову, такая же ситуация произошла в августе 2020 года над Чёрным морем. Только вот через год российский пилот не был так вежлив и совершил опасный манёвр, который не на шутку испугал американца. Если бы произошла ошибка всего в несколько метров, столкновение было бы неизбежно.

После этого Пентагон опубликовал видео из кабины пилота и назвал действия российского экипажа "непрофессиональными и совсем не безопасными". Другой вопрос, зачем американское руководство отправляет свои бомбардировщики к границам России?

Чёрный истребитель

В 2017 году российские лётчики вновь напугали иностранцев. Это произошло во время визита Сергея Шойгу в Калининградскую область. Американский F-16 слишком близко подошёл к самолёту с делегацией Министерства обороны, намереваясь сопроводить его. Однако и здесь появился Су-27, который набрал большую скорость и пошёл на сближение.

Ещё немного — и столкновения было не миновать, но американский самолёт вовремя совершил отход, после чего поспешно удалился. И таких видео в Сети множество, где российским пилотам не остаётся ничего другого, чтобы вежливо, но жёстко "провожать" иностранные истребители и бомбардировщики прочь от наших границ.

Другое видео было снято, когда два американских пилота на F-16 попытались приблизиться к русскому Ил-76. Однако русский самолёт не стал менять курс, а, наоборот, сам пошёл на сближение, в итоге вынудив американцев спуститься ниже.

Унижение "Ориона"

Норвежский самолёт-разведчик "Орион" и Су-27. Фото © topcor.ru

И напоследок мы оставили совсем давний случай. 13 сентября 1987 года к русским границам подошёл норвежский самолёт-разведчик "Орион". В районе Баренцева моря его настиг советский пилот Василий Цымбал.

"Орион" границы не нарушал, но сбрасывал в море радиобуи, поэтому Василий принялся действовать. Пилот выполнял манёвры высшего пилотажа, подходил к противнику впритык и в конце концов так его напугал, что "Орион" запросил помощь истребителей, а сам поспешно отправился на базу. Однако Василий решил проучить норвежца, догнал его и произвёл сброс топлива, облил им кабину пилота. Можно сказать, и напугал, и унизил. За подобную выходку, совершённую над японским судном, нарушившим советские границы, Цимбалюка до этого инцидента перевели служить из приморской части под Мурманск.

Фото © ТАСС / Министерство обороны РФ Кто лучший в небе? 0 Российские лётчики. Лётчики стран НАТО. Свой ответ в комментарии.