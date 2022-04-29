В Одессе ввели комендантский час с вечера 1 мая до утра 3 мая

Людям без специально выданных пропусков и удостоверений запрещается пребывание в указанный период времени на улицах и в других общественных местах.

В Одессе 2 мая комендантский час продлится сутки. Об этом объявил спикер одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Распоряжением начальника одесской областной военной администрации Максима Марченко на территории города Одессы введён комендантский час с 22:00 1 мая 2022 года до 05:00 часов 3 мая 2022 года. Запрещается пребывание людей в указанный период времени на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений", — заявил Братчук.

При этом к Одесской области это не имеет отношения, там комендантский час по-прежнему будет действовать с 22:00 до 05:00.