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Опубликовано 29 апреля 2022, 15:46

В Одессе ввели комендантский час с вечера 1 мая до утра 3 мая

Людям без специально выданных пропусков и удостоверений запрещается пребывание в указанный период времени на улицах и в других общественных местах.

В Одессе 2 мая комендантский час продлится сутки. Об этом объявил спикер одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Распоряжением начальника одесской областной военной администрации Максима Марченко на территории города Одессы введён комендантский час с 22:00 1 мая 2022 года до 05:00 часов 3 мая 2022 года. Запрещается пребывание людей в указанный период времени на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений", — заявил Братчук.

При этом к Одесской области это не имеет отношения, там комендантский час по-прежнему будет действовать с 22:00 до 05:00.

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Ранее Лайф писал о том, что в Киеве, наоборот, с 17 апреля сократили время действия комендантского часа на два часа.

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Pexels

Анатолий Симоненко
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