ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 апреля 2022, 12:46

Макрон пообещал Зеленскому увеличить военную и гуманитарную помощь Украине

Ранее лидер Незалежной просил у коллеги из Франции макрофинансовую поддержку для Киева.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с главой Украины Владимиром Зеленским, длившемся час, сообщил, что планирует усилить гуманитарную поддержку и помощь по оборонительным вооружениям Киеву. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники.

Зеленский и Макрон проводят телефонные переговоры
Зеленский и Макрон проводят телефонные переговоры

Ранее сообщалось, что Зеленский попросил у президента Франции Макрона макрофинансовую помощь для Украины. Лидер Незалежной отметил, что ценит Париж за то, что он остаётся с Киевом в такие сложные времена. Также он поблагодарил главу Франции за предоставление оборонных средств и систем разминирования.

BannerImage

Официальный сайт президента Франции

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Франция
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar