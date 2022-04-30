Макрон пообещал Зеленскому увеличить военную и гуманитарную помощь Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с главой Украины Владимиром Зеленским, длившемся час, сообщил, что планирует усилить гуманитарную поддержку и помощь по оборонительным вооружениям Киеву. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что Зеленский попросил у президента Франции Макрона макрофинансовую помощь для Украины. Лидер Незалежной отметил, что ценит Париж за то, что он остаётся с Киевом в такие сложные времена. Также он поблагодарил главу Франции за предоставление оборонных средств и систем разминирования.