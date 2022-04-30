В Минске прошла акция под лозунгом "Беларусь Zа Россию"

На видео, которые горожане публикуют в соцсетях, слышно, как толпа во время шествия скандирует: "Россия, мы с тобой".

Белорусы провели акцию в поддержку России. Видео © VK / Наталья Крючкова

В Минске прошла акция в поддержку России. Во время шествия по центру столицы участники несли белорусские, российские и советские флаги, а также многометровую георгиевскую ленту. Некоторые взяли с собой даже православные иконы и красные гвоздики.

Акция состоялась под лозунгом "Беларусь Zа Россию". Участники мероприятия прошли по центральному проспекту Минска от площади Независимости до площади Победы, а затем возложили цветы к Вечному огню. На видео, которые горожане публикуют в соцсетях, слышно, как толпа во время шествия скандирует: "Россия, мы с тобой!" Организатором акции стала 51-летняя женщина, которая работает воспитателем в детском саду, а также является членом белорусского общественного объединения "Патриоты Беларуси".