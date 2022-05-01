Чавушоглу: Эрдоган продолжает прилагать усилия по организации встречи Путина и Зеленского

Глава МИД Турции подчеркнул, что единственная цель президента состоит в урегулировании конфликта на Украине и наведении взаимодействия между лидерами двух государств.

Президент Турции Реджеп Эрдоган продолжает прилагать усилия по организации встречи главы России Владимира Путина с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу после турне по странам Латинской Америки.

"Наш президент проводит переговоры с обоими лидерами. Мы искренне продолжаем наши усилия. Наш президент также звонит им, когда это необходимо, а они звонят ему", — сказал он.

Чавушоглу подчеркнул, что единственная цель Эрдогана состоит в урегулировании конфликта на Украине и наведении взаимодействия между Путиным и Зеленским.