Опрос: Американцы поддержали военную помощь Киеву и усиление санкций против РФ

При этом тех, кто считает, что Вашингтон делает достаточно для поддержки Украины, и тех, кто уверен в необходимости увеличить принимаемые меры, примерно одинаковое количество.

Большинство жителей США не хотят, чтобы страна ввязывалась в вооружённое столкновение с Россией на Украине, однако выступают за ужесточение антироссийских санкций. Такие данные показал опрос, проведённый газетой The Washington Post и телеканалом ABC.

Так, 72% американцев уверены, что Вашингтону не следует напрямую вступать в боестолкновения с Москвой, а вот 21% опрошенных выступают за этот сценарий. Ужесточить экономические санкции против России предлагают 67% респондентов.

Также 76% принявших участие в исследовании высказались за увеличение гуманитарной помощи Киеву, а 55% — за идею отправить Незалежной больше военной помощи. При этом 36% опрошенных уверены, что Соединённые Штаты делают достаточно для поддержки Украины, 37% участников считают, что оказываемой помощи "слишком мало", а 14% заявили, что нынешних усилий даже "слишком много".

Всего в опросе, проводившемся с 24 по 28 апреля, приняли участие 1004 взрослых жителя Америки.