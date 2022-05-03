Губернатор Белгородской области Гладков опроверг слухи об отъезде из России

Глава граничащего с Украиной региона отметил, что сегодня с семьёй примет участие в Яковлевском марафоне. Он также призвал провести этот день со своими близкими.

Белгородский губернатор опроверг информацию об отъезде с семьёй из РФ. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

Губернатор Белгородской области, которая граничит с Украиной, Вячеслав Гладков опубликовал в телеграм-канале видео, где рассказал, что находится дома вместе с семьёй. Таким образом он опроверг слухи об отъезде из России.

"Ночью пришло сообщение, что моя семья выехала не только за пределы региона, но и страны. Хочу всех наших оппонентов и недругов разочаровать: вся семья со мной", — сказал он.

Гладков поделился, что к нему приехали дочь с мужем и внучкой. Сегодня семья собирается принять участие в полном составе в Яковлевском марафоне. Губернатор также призвал всех провести этот день вместе с близкими, заняться спортом или отдохнуть.