Медведев: Зеленскому не нужен никакой мирный договор

Зампред Совбеза уверен, что, если подобное соглашение будет подписано, дни украинского президента в своей должности будут сочтены.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужен мирный договор с Россией, уверен зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Для него мир — это конец. Либо быстрый — от нацистов, которые повесят его "на гiлляку" за сговор с москалями. Либо более медленный — от конкурентов, которые добьются его смещения как президента, проигравшего войну. Это подтверждают и разные шавки вокруг него, которые тявкают, что мирного договора не будет", — написал он в телеграм-канале.

Медведев уверен, что украинский лидер и дальше будет просить деньги и оружие у Запада, доказывая, что "он в игре", имитировать заботу об украинцах, периодически выставляя их в качестве живого щита перед бандеровцами, посылать наёмных убийц российским журналистам, плодить фейки о российской военной операции, используя в качестве расходного материала несчастных граждан, а также выступать небритым на камеру и "нести ахинею с горящими от стимуляторов глазами".

"Иного способа сохраниться в должности у Зеленского нет. Если, конечно, сохранится сама должность", — уточнил зампред Совбеза.