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Регион
Опубликовано 2 мая 2022, 08:51
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Медведев: Киев всё более бесцеремонно садится на шею европейским спонсорам

Зампред Совбеза России предостерёг президентов и премьеров Франции, Германии, Италии и всех стран, которые не помогают Незалежной так, как хочется ей.

Решение внести в базу украинского сайта "Миротворец" венгерского премьера Виктора Орбана и президента Хорватии Зорана Милановича показывает, что Киев всё бесцеремоннее "садится на шею" своим европейским спонсорам. Однако в итоге это может привести к расправам, которые националисты Незалежной будут учинять в Европе, уверен зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Понятно, что всегда мало оружия, наёмников и денег. Жадные европейские лидеры не хотят раскошеливаться, как надо. Не ценят Незалежную, которая стоит на переднем крае борьбы с тиранией русского мира. Вот теперь европейских руководителей стали заносить в проскрипционные списки сайта "Миротворец", — написал он в телеграм-канале.

Такими темпами, добавил зампред Совбеза, в европейских столицах в скором времени украинские нацисты будут лично расправляться с неугодными начальниками и "отделять агнцев от козлищ", решая, кто не войдёт в "счастливое украинофильское завтра".

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"Так что, президенты и премьеры Франции, ФРГ, Италии и прочих, берегитесь. Вы тоже под подозрением!" — заключил Медведев, заметив, что американцев в Киеве пока ещё побаиваются.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был внесён в скандальную базу "Миротворец" как "антиукраинский пропагандист". Всё из-за того, что политик отказался пропускать военную помощь для Украины через свою страну.

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VK / Дмитрий Медведев

Артур Лапсаков
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