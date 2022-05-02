Медведев: Киев всё более бесцеремонно садится на шею европейским спонсорам

Зампред Совбеза России предостерёг президентов и премьеров Франции, Германии, Италии и всех стран, которые не помогают Незалежной так, как хочется ей.

Решение внести в базу украинского сайта "Миротворец" венгерского премьера Виктора Орбана и президента Хорватии Зорана Милановича показывает, что Киев всё бесцеремоннее "садится на шею" своим европейским спонсорам. Однако в итоге это может привести к расправам, которые националисты Незалежной будут учинять в Европе, уверен зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Понятно, что всегда мало оружия, наёмников и денег. Жадные европейские лидеры не хотят раскошеливаться, как надо. Не ценят Незалежную, которая стоит на переднем крае борьбы с тиранией русского мира. Вот теперь европейских руководителей стали заносить в проскрипционные списки сайта "Миротворец", — написал он в телеграм-канале.

Такими темпами, добавил зампред Совбеза, в европейских столицах в скором времени украинские нацисты будут лично расправляться с неугодными начальниками и "отделять агнцев от козлищ", решая, кто не войдёт в "счастливое украинофильское завтра".

"Так что, президенты и премьеры Франции, ФРГ, Италии и прочих, берегитесь. Вы тоже под подозрением!" — заключил Медведев, заметив, что американцев в Киеве пока ещё побаиваются.