Ветеран из Донбасса, штурмовавший Рейхстаг, получил российский паспорт

По словам дочери Штанченко, над фронтовиком издевались: в прошлом году на 9 Мая во время возложения цветов у братской могилы к её отцу подбежали хулиганы и сорвали четыре медали.

Штурмовавший Рейхстаг ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Штанченко, эвакуированный в феврале из ДНР в Воронежскую область, получил российский паспорт. Свою помощь ему предложил депутат Госдумы от Воронежской области, замруководителя фракции "Единой России" Игорь Кастюкевич.

Торжественное вручение паспорта гражданина РФ ветерану ВОВ, который жил в Донбассе. Видео © LIFE

"Мы с Дмитрием Викторовичем познакомились на онлайн-приёме. Он озвучил просьбу получить российское гражданство. Второй просьбой был новый китель, потому что старый ветеран оставил дома. Рукопожатие крепкое у него! Над фронтовиками издевались. Теперь нацистским традициям пришёл конец", — рассказал депутат.

Дочь ветерана Светлана также отметила, что на прошлый День Победы во время возложения цветов к братской могиле к отцу подбежали хулиганы и сорвали четыре медали, но одну — "За отвагу" — по дороге уронили, и её удалось сохранить.

Ветеран ВОВ Дмитрий Штанченко и депутат Госдумы РФ Игорь Кастюкевич. Фото © LIFE

Дмитрий Штанченко — один из последних ветеранов-фронтовиков города Комсомольское. Родился 15 июня 1925 года в селе Победа Старобешевского района Донецкой области. Воевал с ноября 1943-го по май 1945-го. 64-й отдельный мотострелковый батальон при 2-й гвардейской танковой армии. Освобождал в Польше Люблин и Варшаву, брал Берлин, с однополчанами штурмовал Рейхстаг.