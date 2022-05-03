Ветеран из Донбасса, штурмовавший Рейхстаг, получил российский паспорт
Ветеран ВОВ Дмитрий Штанченко получил гражданство РФ. Фото © LIFE
По словам дочери Штанченко, над фронтовиком издевались: в прошлом году на 9 Мая во время возложения цветов у братской могилы к её отцу подбежали хулиганы и сорвали четыре медали.
Штурмовавший Рейхстаг ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Штанченко, эвакуированный в феврале из ДНР в Воронежскую область, получил российский паспорт. Свою помощь ему предложил депутат Госдумы от Воронежской области, замруководителя фракции "Единой России" Игорь Кастюкевич.
Торжественное вручение паспорта гражданина РФ ветерану ВОВ, который жил в Донбассе. Видео © LIFE
"Мы с Дмитрием Викторовичем познакомились на онлайн-приёме. Он озвучил просьбу получить российское гражданство. Второй просьбой был новый китель, потому что старый ветеран оставил дома. Рукопожатие крепкое у него! Над фронтовиками издевались. Теперь нацистским традициям пришёл конец", — рассказал депутат.
Дочь ветерана Светлана также отметила, что на прошлый День Победы во время возложения цветов к братской могиле к отцу подбежали хулиганы и сорвали четыре медали, но одну — "За отвагу" — по дороге уронили, и её удалось сохранить.
Ветеран ВОВ Дмитрий Штанченко и депутат Госдумы РФ Игорь Кастюкевич. Фото © LIFE
Дмитрий Штанченко — один из последних ветеранов-фронтовиков города Комсомольское. Родился 15 июня 1925 года в селе Победа Старобешевского района Донецкой области. Воевал с ноября 1943-го по май 1945-го. 64-й отдельный мотострелковый батальон при 2-й гвардейской танковой армии. Освобождал в Польше Люблин и Варшаву, брал Берлин, с однополчанами штурмовал Рейхстаг.
Ранее депутат ГД Сухарев предложил увеличить налоговый вычет для ветеранов боевых действий. Он считает, что существующая льгота позволяет сэкономить максимум 65 рублей при уплате налога. Поэтому она никак не влияет на финансовое положение плательщика.