Депутат ГД Сухарев предложил увеличить налоговый вычет для ветеранов боевых действий

Он считает, что существующая льгота позволяет сэкономить максимум 65 рублей при уплате налога. Поэтому она никак не влияет на финансовое положение плательщика.

Размер налогового вычета для ветеранов боевых действий должен быть увеличен до 15 тысяч рублей. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Своё обращение, как пишет RT, он направил главе Минтруда Антону Котякову.

"Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в налоговое законодательство в части повышения размера суммы налогового вычета для ветеранов боевых действий до 15 тыс. рублей", — отмечается в тексте.

Парламентарий напомнил, что сегодня эта категория граждан имеет право на вычет в размере 500 рублей при определении налоговой базы для уплаты налога на доходы физических лиц. Соответственно, работающий ветеран боевых действий может сэкономить максимум 65 рублей — 13% от не облагаемой налогом суммы в 500 рублей. Такая льгота не способна серьёзным образом улучшить материальное положение, поэтому есть смысл увеличить её, резюмирует Сухарев.