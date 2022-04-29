МИД Франции счёл "не связанными с реальностью" разговоры об угрозе ядерной войны

Во внешнеполитическом ведомстве убеждены, что целью данных дискуссий является лишь устрашение.

Официальный представитель МИД Франции Анн-Клэр Лежандр заявила, что рассуждения о существовании угрозы ядерной войны беспочвенны и не имеют совершенно никаких оснований.

"Разговоры о наличии ядерной угрозы никак не связаны с реальностью", — сказала она в эфире телеканала BFM, добавив, что целью данных разговоров является устрашение.

Лежандр также отрицательно ответила на вопрос, не являются ли США и страны Европы де-факто участниками украинского конфликта. По её словам, государства не находятся "в состоянии войны с Россией", однако оказывают Незалежной помощь с тем, чтобы "она могла защищаться". Представитель МИД Франции указала на положения международного права, согласно которым военные поставки не считаются признаком участия в конфликте.