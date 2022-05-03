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Регион
Опубликовано 3 мая 2022, 14:11
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Путин заявил Макрону об игнорировании Евросоюзом военных преступлений ВСУ

Речь, например, идёт о массированных обстрелах городов и населённых пунктов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители, отметили в Кремле.

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с французским лидером Эмманюэлем Макроном заявил об игнорировании Евросоюзом военных преступлений, совершаемых ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Обращено внимание на игнорирование странами – членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков, массированных обстрелов городов и населённых пунктов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители", — говорится в заявлении.

Путин отметил, что Запад мог бы поспособствовать "прекращению этих злодеяний", если бы оказал воздействие на киевские власти и прекратил поставки вооружения.

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Ранее политолог Фёдоров объяснил, почему Макрон продолжает звонить Путину. По словам эксперта, Франция считается посредником в международных делах, поэтому, независимо от острых разногласий и противоречий с Россией, французы намерены продолжать диалог с Москвой.

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kremlin.ru

Григорий Воронцов
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