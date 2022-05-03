Кремль: Путин поздравил Макрона с победой на выборах и обсудил Украину
Российский лидер обратил внимание на игнорирование Западом военных преступлений украинских националистов, при этом заверив, что Москва готова к продолжению переговоров с Киевом.
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил Эмманюэля Макрона с переизбранием на должность президента Франции, сообщает пресс-служба Кремля. Также лидеры обменялись мнениями по ситуации на Украине.
"Президент России информировал о ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса, в том числе об освобождении Мариуполя и эвакуации удерживавшихся националистами на заводе "Азовсталь" гражданских лиц в соответствии с договорённостью, достигнутой на встрече с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем 26 апреля", — сказано в записи.
Российский лидер обратил внимание, что страны – члены Евросоюза игнорируют военные преступления украинских силовиков, а также массированные обстрелы городов и населённых пунктов Донбасса, в результате которых гибнут мирные люди. Путин отметил, что Запад мог бы способствовать прекращению этого, оказав соответствующее воздействие на киевские власти, а также прекратив поставки на Украину вооружений.
Глава Российского государства изложил принципиальные подходы к ведению переговоров с украинскими представителями, акцентировав, что, несмотря на непоследовательность и неготовность Киева к серьёзной работе, российская сторона по-прежнему открыта к диалогу.
С французской стороны была высказана обеспокоенность по поводу возникшей проблемы обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Путин подчеркнул, что ситуация в данном вопросе осложнена прежде всего из-за санкционных мер западных стран, и отметил важность беспрепятственного функционирования глобальной логистической и транспортной инфраструктуры. Лидеры двух государств условились о продолжении контактов на различных уровнях.
Лайф напоминает, что перед сегодняшним разговором Макрон и Путин созванивались 29 марта, обсудив в тот день гуманитарную ситуацию в Мариуполе и оплату газа рублями. В минувшую субботу Макрон поговорил с украинским лидером Владимиром Зеленским.