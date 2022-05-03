Президент Хорватии пригрозил наложить вето на вход Финляндии и Швеции в НАТО

От депутатов парламента страны глава государства потребовал не поддерживать вступление Хельсинки и Стокгольма в состав блока до решения вопроса изменения законодательства Боснии и Герцеговины.

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что наложит вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО на предстоящем саммите альянса в Мадриде. Он пригрозил этим, когда журналисты задали ему соответствующий вопрос.

"Это неожиданный вопрос, возник как дождь весной, никто не ожидал... На саммите НАТО наложу вето на приглашение, если это будет на том [президентском] уровне", — сказал Миланович.

Хорватский президент также добавил, что не является русским агентом и с Россией никак не связан. Лидер страны заверил, что не боится ни русских, ни украинцев, а с угрозами разберётся легко. Он также призвал официальный Загреб добиться изменения избирательного законодательства Боснии и Герцеговины в интересах боснийских хорватов и потребовал от депутатов сабора (парламент Хорватии) не поддерживать вступление Хельсинки и Стокгольма в состав блока.