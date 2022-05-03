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Регион
Опубликовано 3 мая 2022, 17:54
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Президент Хорватии пригрозил наложить вето на вход Финляндии и Швеции в НАТО

Зоран Миланович. Обложка © Сайт президента Хорватии

Зоран Миланович. Обложка © Сайт президента Хорватии

От депутатов парламента страны глава государства потребовал не поддерживать вступление Хельсинки и Стокгольма в состав блока до решения вопроса изменения законодательства Боснии и Герцеговины.

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что наложит вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО на предстоящем саммите альянса в Мадриде. Он пригрозил этим, когда журналисты задали ему соответствующий вопрос.

"Это неожиданный вопрос, возник как дождь весной, никто не ожидал... На саммите НАТО наложу вето на приглашение, если это будет на том [президентском] уровне", — сказал Миланович.

Хорватский президент также добавил, что не является русским агентом и с Россией никак не связан. Лидер страны заверил, что не боится ни русских, ни украинцев, а с угрозами разберётся легко. Он также призвал официальный Загреб добиться изменения избирательного законодательства Боснии и Герцеговины в интересах боснийских хорватов и потребовал от депутатов сабора (парламент Хорватии) не поддерживать вступление Хельсинки и Стокгольма в состав блока.

Iltalehti: Финляндия объявит о решении по вступлению в НАТО 12 мая
Iltalehti: Финляндия объявит о решении по вступлению в НАТО 12 мая

Ранее Лайф рассказывал, что Финляндия и Швеция намерены одновременно подать заявку на вступление в НАТО в середине мая. По данным издания Iltalehti, на 17–18 мая запланирован визит финского лидера Саули Ниинистё в Стокгольм по приглашению короля Карла XVI Густава.

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Артур Лапсаков
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