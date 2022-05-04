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Опубликовано 3 мая 2022, 23:57

Украинские силовики после полуночи выпустили девять снарядов по Донецку

Обстрелы производились с интервалом в 14 минут. Пострадали Киевский и Кировский районы столицы Донецкой Народной Республики.

Вооружённые силы Украины дважды после полуночи обстреляли Донецк. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По информации представительства, по Киевскому и Кировскому районам Донецка было выпущено в общей сложности девять снарядов калибра 122 мм. Шесть упали в 00:30 в Киевском районе, а спустя 14 минут, в 00:44, ещё три — в Кировском. Информация о разрушениях и пострадавших не приводится.

Журналист Владимир Соловьёв посетил Мариуполь
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Лайф напоминает, что ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил провести второй этап спецоперации по всей Украине. Он указал на то, что оружие, поставляемое из многих стран, попадает уже в руки населения. И назвал это "мировым хаосом", который надо прекращать.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Артем Порвин
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