Украинские силовики после полуночи выпустили девять снарядов по Донецку
Обстрелы производились с интервалом в 14 минут. Пострадали Киевский и Кировский районы столицы Донецкой Народной Республики.
Вооружённые силы Украины дважды после полуночи обстреляли Донецк. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По информации представительства, по Киевскому и Кировскому районам Донецка было выпущено в общей сложности девять снарядов калибра 122 мм. Шесть упали в 00:30 в Киевском районе, а спустя 14 минут, в 00:44, ещё три — в Кировском. Информация о разрушениях и пострадавших не приводится.
Лайф напоминает, что ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил провести второй этап спецоперации по всей Украине. Он указал на то, что оружие, поставляемое из многих стран, попадает уже в руки населения. И назвал это "мировым хаосом", который надо прекращать.
ТАСС / Валентин Спринчак