Украинские силовики после полуночи выпустили девять снарядов по Донецку

Обстрелы производились с интервалом в 14 минут. Пострадали Киевский и Кировский районы столицы Донецкой Народной Республики.

Вооружённые силы Украины дважды после полуночи обстреляли Донецк. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По информации представительства, по Киевскому и Кировскому районам Донецка было выпущено в общей сложности девять снарядов калибра 122 мм. Шесть упали в 00:30 в Киевском районе, а спустя 14 минут, в 00:44, ещё три — в Кировском. Информация о разрушениях и пострадавших не приводится.