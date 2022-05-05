Конгрессмен Кроу раскрыл просьбу Зеленского о ракетах против кораблей для деблокады портов

По словам парламентария, Киев озабочен тем, чтобы поставить за рубеж "12 миллионов тонн продовольствия, зерна пшеницы, подсолнечного масла".

Президент Украины Владимир Зеленский вновь просит США дать ей оружие. На этот раз Киев потребовал противокорабельные ракеты для деблокады портов, беспилотники с большой дальностью полёта и реактивные системы залпового огня Himars. Просьбу Незалежной озвучил член Палаты представителей США Джейсон Кроу, посетивший на прошлой неделе Украину в составе делегации Конгресса.

"Им нужны противокорабельные ракеты наземного базирования, Harpoon или что-то похожее, так как одна из главных проблем для них сейчас — это экспорт продовольствия", — приводит слова американского политика телеканал NBC.

Как пояснил Кроу, Киев озабочен тем, чтобы поставить за рубеж "12 миллионов тонн продовольствия, зерна пшеницы, подсолнечного масла". Украинские власти полагают, что это поможет поднять экономику страны, а также "предотвратит голод" в Африке и на Ближнем Востоке.