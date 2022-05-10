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Регион

Топ-7 украинских звёзд, которые объявили бойкот России и прогадали

Оглавление
Певица Тина Кароль
Ада Роговцева
Юля Ярошенко
Андрей Данилко
Анна Кошмал
Алексей Зубков
Станислав Боклан

Россия для ряда украинских звёзд оказалась сытной кормушкой, после потери которой в угоду киевским олигархам пришлось искать новые горизонты.

Опубликовано 9 мая 2022, 21:40
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Коллаж © LIFE. Кадр © "Папик". Режиссёр Андрей Яковлев, сценаристы Андрей Яковлев, Алексей Жиленков, Андрей Ильков / Кинопоиск, Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / tina_karol / smorkovkina, © Wikipedia / Mykola Lazarenko, ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Коллаж © LIFE. Кадр © "Папик". Режиссёр Андрей Яковлев, сценаристы Андрей Яковлев, Алексей Жиленков, Андрей Ильков / Кинопоиск, Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / tina_karol / smorkovkina, © Wikipedia / Mykola Lazarenko, ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Певица Тина Кароль

Украинская певица Тина Кароль навсегда зареклась выступать в России. Настоящее имя исполнительницы Тетяна (очевидно, Татьяна — ведь она родилась в Магаданской области) Либерман. В 1992 году её семья перебралась из далёкого северного посёлка в тёплые края — в Ивано-Франковск, на запад Украины, и это, видимо, стало для девушки, рожденной в России, роковым.

Тина Кароль. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / tina_karol

Тина Кароль. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / tina_karol

Её помнят по шоу "Голос. Дети", где она была тренером и судьёй. В Россию певица отказалась ездить по "принципиальным соображениям" с 2014 года. Она признавалась, что сильно потеряла в деньгах, однако решила больше не петь для "страны-агрессора". Правда, принципиальности "Тетяны" не хватило на настоящие поступки — перевязывать бойцам ВСУ раны она не собиралась. Едва началась спецоперация, как она сбежала из Киева в Варшаву, чтобы там противостоять "клятым москалям". На Украине она бросила родителей, которые тоже бежали из Киева, видимо, на запад страны.

Ада Роговцева

Это советская актриса, которую молодое поколение почти не знает, а вот те, кому посчастливилось родиться в СССР, помнят актрису по фильмам "Вечный зов" и "Укрощение огня". После этих фильмов советский зритель был готов носить актрису на руках до конца жизни. Но Роговцева оказалась не так проста, чтобы соглашаться на это.

Ада Роговцева. Фото © Wikipedia / Mykola Lazarenko

Ада Роговцева. Фото © Wikipedia / Mykola Lazarenko

Несмотря на то в СССР она была активным членом партии с 1967 года, избиралась секретарём парткома в своём театре и в 1986 году даже была делегатом XXVII Съезда КПСС, после распада СССР её симпатии резко поменялись. Она вдруг призналась в том, что всегда была антисоветчицей и диссиденткой — только "шёпотом". Несмотря на то что продолжала актриса зарабатывать в России, всё чаще она критиковала нашу страну и превозносила Украину.

Во времена "оранжевой революции" она активно поддержала протестное движение и "зажигала" на улицах Киева, произнося пламенные речи под оранжевыми флагами. Договорилась до того, что президент Ющенко дал ей звание героя Украины — за правильные политические взгляды. Ну а после Майдана актриса и вовсе прокляла и общее прошлое двух стран, и русских. Теперь она крайне негативно настроена против россиян и верит, что у Украины два пути, цитата: "Или в Евросоюз, или в дерьмо!" Она отреклась от всех своих фильмов и заявила, что больше никогда не будет сниматься в нашем кино. Да в общем-то у нас своих актёров хватает.

С 2014 года она постоянно посещала зону АТО, собирала для нацистов деньги, а теперь и сына отправила на фронт — воевать с русскими. Ещё до начала спецоперации на неё в России было заведено уголовное дело, теперь, видимо, будет заведено ещё одно. Тут уж точно не до съёмок.

Юля Ярошенко

Юля Ярошенко. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / thejoolz

Юля Ярошенко. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / thejoolz

Наотрез отказалась работать в России "рыжеволосая стройняшка", украинская фотомодель Юлия Ярошенко. Ещё недавно она охотно позировала в Москве на фотосессиях 16+, а то и вовсе 18+, а теперь это "тело" в 43 кило, которое вчера в рекламных целях называли "российским", наотрез отказалось "работать". Ну это как раз тот случай, когда не хочет — и не надо. Своих девушек хватает.

Однако возвращаться на воюющую родину фотомодель не торопится. Не для неё вся эта спецоперация. В марте в Мексике вышел очередной номер журнала "Плейбой" с Юлей на обложке. Известно, что её пожилой отец записался в тероборону Запорожья и вполне может попасть на фронт — Рада недавно подписала закон об этом.

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Андрей Данилко

Андрей Данилко. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Андрей Данилко. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Андрей Данилко, выступавший на Украине и в России в амплуа травести, знаком в нашей стране каждой пенсионерке. Ещё недавно он заполнял собой буквально всё телевидение: то он получал премию "Золотой граммофон", то вёл передачи на канале "Россия-1", то снимался в комедиях. В 2005 году некие силы даже включили его в топ-16 людей, самых преуспевающих в России. Деньги действительно текли рекой.

Но после кровавых событий на Майдане-2014 Верку Сердючку вдруг как подменили. Она забыла про Россеюшку, давшую ей столько славы и денег, и метнулась на заработки в Европу. Теперь Данилко поёт то на польском, то на английском, ведёт Евровидение. Видимо, травести действительно уютнее рядом с бородатыми женщинами и женоподобными мужчинами, чем у нас.

В Россию он и рад бы приехать, да боится соотечественников. Поэтому отговаривается то тем, что "денех мало плотют", то проблемами со здоровьем. Да мы и не в обиде. Европейцам-то Сердючка нужнее, мы ж понимаем.

Анна Кошмал

Анна Кошмал. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / smorkovkina

Анна Кошмал. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / smorkovkina

Ещё одна "звезда" телеэкрана — актриса Анна Кошмал, знакомая зрителям по роли Жени Ковалёвой в последних частях сериала "Сваты", который был отснят уже печально известной студией "95 квартал", воспылала ненавистью. Согласно соцопросам, этот сериал стал в России хитом, а в 2011 году был признан лучшим сериалом года. В 2012 году газета "Комсомольская правда" даже решила дать Кошмал первое место в номинации "Дебют года". Якобы "актриса приятно удивила свежестью образа".

Что удивила — это точно. С началом спецоперации Анна Кошмал заявила, что больше никогда не будет сниматься в российском кино. Теперь она призывает своих российских зрителей к нарушению законов, постит фейки о русских солдатах и перешла исключительно на украинский язык. Ну тут уж каждому своё.

Проклятья Незалежной: Топ-8 самых жутких мест Украины
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Алексей Зубков

Алексей Зубков. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / zubkov_aleksky

Алексей Зубков. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / zubkov_aleksky

Шесть лет назад наотрез отказался сниматься в России актёр кино Алексей Зубков. Его россияне могут вспомнить по фильмам "Бой местного значения", "Диван для одинокого мужчины", "Уйти, чтобы вернуться" и по сериалам "Любить и верить", "Последний рубеж", "Спросите у осени", "Королева Марго". Теперь актёр уверяет, что хотя он и родился в СССР, и даже жил с отцом – морским офицером в Мурманске, он всегда был истинным украинцем, а Россия была для него так, пересидеть трудные времена. Ну и хорошо, а то бы мы не знали, кто на нас из телевизора смотрит.

Станислав Боклан

Станислав Боклан. Кадр © "Папик". Режиссёр Андрей Яковлев, сценаристы Андрей Яковлев, Алексей Жиленков, Андрей Ильков / Кинопоиск

Станислав Боклан. Кадр © "Папик". Режиссёр Андрей Яковлев, сценаристы Андрей Яковлев, Алексей Жиленков, Андрей Ильков / Кинопоиск

Ополчился против России и актёр Станислав Боклан, знакомый зрителю по главной роли в сериале "Папик". Теперь он, почти рыдая, рассказывает украинским СМИ "о страшном засилье пропаганды" в России. Якобы "россиян десятилетиями настраивали против Запада и против украинцев", и теперь он призывает всех граждан нашей страны звонить непосредственно ему, чтобы "узнать правду". Называет Зеленского "сильным лидером" и уверен, что больше никогда не будет работать в России. И это правда. Работать ему тут, как и другим украинским "звёздам", больше никто не даст.

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Фото © Shutterstock

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Авторы
Майя Новик
Майя Новик
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