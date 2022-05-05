Молдавия отказала Украине в поставках оружия и истребителей МиГ-29

Кишинёв напомнил, что государство придерживается нейтралитета, а значит не может предпринять такие действия.

Спикер Парламента Молдавии Игорь Гросу отказал своему украинскому коллеге Руслану Стефанчуку в предоставлении военной помощи Киеву. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь правящей партии "Действие и солидарность" Адриана Влас.

"Председатель парламента сообщил, что, согласно статусу нейтралитета Молдавии, страна не может размещать военную технику в других странах", — рассказала она, уточнив, что политики встретились в Киеве.

Украинская сторона просила передать ей молдавские МиГ-29, пояснила Влас. Однако Кишинёв готов только направить сапёров для разминирования опасных территорий в Незалежной, чтобы помочь местным жителям обеспечить их безопасность.