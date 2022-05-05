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Регион
Опубликовано 5 мая 2022, 15:28
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Молдавия отказала Украине в поставках оружия и истребителей МиГ-29

Кишинёв напомнил, что государство придерживается нейтралитета, а значит не может предпринять такие действия.

Спикер Парламента Молдавии Игорь Гросу отказал своему украинскому коллеге Руслану Стефанчуку в предоставлении военной помощи Киеву. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь правящей партии "Действие и солидарность" Адриана Влас.

"Председатель парламента сообщил, что, согласно статусу нейтралитета Молдавии, страна не может размещать военную технику в других странах", рассказала она, уточнив, что политики встретились в Киеве.

Украинская сторона просила передать ей молдавские МиГ-29, пояснила Влас. Однако Кишинёв готов только направить сапёров для разминирования опасных территорий в Незалежной, чтобы помочь местным жителям обеспечить их безопасность.

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Ранее пресс-секретарь Минобороны страны Алла Диакону заявила, что в стране не видят признаков якобы готовящегося нападения России. Эту позицию разделяют не только власти, но и международные партнёры республики, уточнила она. В стране внимательно следят за ситуацией с начала украинской эскалации.

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Татьяна Миссуми
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