Путин заявил премьеру Израиля о готовности РФ обеспечить безопасный выход гражданских с "Азовстали"
Однако, что касается остающихся в катакомбах боевиков, Москва считает, что киевские власти должны отдать им приказ сложить оружие.
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом заявил о готовности Москвы обеспечить безопасный выход гражданских лиц с комбината "Азовсталь" в Мариуполе, но военные должны сдаться.
"Российские военные по-прежнему готовы обеспечивать безопасный выход гражданских лиц. Что же касается остающихся на "Азовстали" боевиков, то киевские власти должны отдать им приказ сложить оружие", — говорится в сообщении Кремля по итогам беседы лидеров.
Также Владимир Путин и Нафтали Бенет подчеркнули особое значение 9 Мая для народов обеих стран, "бережно хранящих историческую правду о событиях тех лет и чтящих память всех павших, включая жертв холокоста".
"Президент России напомнил, что из шести миллионов евреев, замученных в гетто и концлагерях, убитых нацистами в ходе карательных операций, 40% были гражданами СССР, и просил передать проживающим в Израиле ветеранам пожелания здоровья и благополучия. Нафтали Бенет в свою очередь отметил решающий вклад Красной армии в победу над нацизмом", — добавили в Кремле.
Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин не озвучивал новых приказов по "Азовстали", штурм которой Верховный главнокомандующий отменил ранее. Блокировка комбината продолжается, однако ВС РФ также открыли гумкоридоры для выхода мирных граждан.
ТАСС / Ковалёв Пётр