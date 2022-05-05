Путин заявил премьеру Израиля о готовности РФ обеспечить безопасный выход гражданских с "Азовстали"

Однако, что касается остающихся в катакомбах боевиков, Москва считает, что киевские власти должны отдать им приказ сложить оружие.

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом заявил о готовности Москвы обеспечить безопасный выход гражданских лиц с комбината "Азовсталь" в Мариуполе, но военные должны сдаться.

"Российские военные по-прежнему готовы обеспечивать безопасный выход гражданских лиц. Что же касается остающихся на "Азовстали" боевиков, то киевские власти должны отдать им приказ сложить оружие", — говорится в сообщении Кремля по итогам беседы лидеров.

Также Владимир Путин и Нафтали Бенет подчеркнули особое значение 9 Мая для народов обеих стран, "бережно хранящих историческую правду о событиях тех лет и чтящих память всех павших, включая жертв холокоста".

"Президент России напомнил, что из шести миллионов евреев, замученных в гетто и концлагерях, убитых нацистами в ходе карательных операций, 40% были гражданами СССР, и просил передать проживающим в Израиле ветеранам пожелания здоровья и благополучия. Нафтали Бенет в свою очередь отметил решающий вклад Красной армии в победу над нацизмом", — добавили в Кремле.