Почему нефтяное эмбарго "похоронят" через девять месяцев Политолог Александр Роджерс — о том, что бунт стран Европы против нефтяного эмбарго грозит ЕС парадом суверенитетов. 19530 19530 Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что полное эмбарго на российскую нефть будет введено Евросоюзом через девять месяцев. При этом, как сообщает нам Bloomberg, Евросоюз предложил предоставить возможность Венгрии, Словакии и Чехии сохранить импорт российской нефти до 2024 года. Венгрии и Словакии хотят дать время для отказа от российской нефти до 31 декабря 2024 года, а Чехии почему-то всего до 30 июня 2024 года. Эти уступки странам предлагают, чтобы они не наложили вето на готовящееся решение. Конечно, не факт, что это поможет.

Эксперты наблюдают за всем этим процессом с нескрываемым интересом. И сразу по нескольким причинам. Во-первых, почему в ЕС решили, что такое образование, как Украина, ещё будет существовать через девять месяцев? Потому что, учитывая тщательность и мощность, с которыми Российская армия перемалывает ВСУ и нацистские батальоны, всё может закончиться слегка быстрее. И тогда вводить какие-то санкции из-за больше не существующего повода будет и глупо, и бессмысленно.

Во-вторых, удастся ли Европе отказаться от российской нефти даже через девять месяцев? Тяжёлой нефтью (а российская нефть именно тяжёлая) торгуют всего несколько стран в мире, и основные обладатели её — Венесуэла и Иран — являются в данном деле нашими союзниками. А по ряду моментов и зависят от России как в плане торговли, так и в плане безопасности. Поэтому участвовать в попытках удушить Россию и помогать европейцам заместить выпадающие объёмы явно не будут. Тем более что тут уже официальные товарищи из ОПЕК заявили на днях, что заместить семь миллионов баррелей нефти в сутки — именно столько добывает и поставляет Россия — физически невозможно. Нет у них таких мощностей, да и желания, но об этом они тактично умолчали.

Аналогичная картина уже получилась с российским газом, от которого Евросоюз тоже собирался — очень долго, шумно и истерично — отказаться. В результате глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью, которое в четверг вышло в эфир испанской радиостанции Cadena SER, заявил, что сейчас у ЕС отсутствуют какие-либо планы отказа от российского газа.

По словам Борреля, "если нефть заместить возможно, то с газом всё по-другому". И добавил, что "рынок нефти глобален, и существуют иные поставщики. Газ — это другая проблема. Это не только энергоресурс. Газ невозможно заместить каким-либо другим продуктом нефтехимии. Закрытие российского газового крана в настоящий момент не обсуждается".

Судя по всему, в нефтяном вопросе Боррель не разбирается точно так же, как и в газовом. Потому что да, нефть можно поставлять не трубопроводами, а возить танкерами. Но её всё равно нужно где-то добыть, причём добыть той же марки (или схожей по составу), что и ту, которую вы собираетесь заместить. Ибо нефть — это не только бензин, но и мазут, смазочные материалы, пластики, резина, асфальт и куча всего другого. Вот и получается, что конечный результат с отказом от российской нефти будет таким же, как и с отказом от российского газа. Не смогут этого сделать.

Но тут есть ещё и "в-третьих". Внеэкономического плана. В случае если оторванные от реальности еврокомиссары всё же продавят решение по отказу от российской нефти (если та же Венгрия не наложит на это решение вето), то выглядеть это будет просто прекрасно. Ибо преференции в виде возможности и дальше покупать российские энергоресурсы (а соответственно, меньше всего пострадают от последствий русофобских санкций) получат те, кто больше всего конфликтует с руководством Евросоюза. То есть бунтующие получат привилегии, послушные получат убытки. И всё это будет закреплено соответствующими документами.

Когда за послушание наказывают, а непокорность поощряют, жди новых бунтов. А возможно, и парада суверенитетов и "экзитов" из ЕС. Так уж как-то получается исторически, что все империи, которые идут войной на Россию, внезапно разваливаются...

Фото © Shutterstock Станут ли антироссийские санкции катализатором процесса выхода стран из Евросоюза? 0 Да, пример Орбана это демонстрирует. Нет, ЕС проживёт ещё долго. Свое мнение в комментарии.

Авторы Александр Роджерс