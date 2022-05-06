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Опубликовано 6 мая 2022, 14:46
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Около 75% эвакуирующихся из Мариуполя мирных жителей хотят остаться в ДНР

Остальные выбирают уехать на подконтрольную Киеву территорию с международными организациями.

Большая часть людей, которых эвакуируют из Мариуполя, хотят остаться в Донецкой Народной Республике либо поехать дальше на территорию России. Об этом сообщила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

"Большинство из тех, кого освобождают, и они имеют возможность выйти по этому гуманитарному коридору, всё-таки хотят остаться в ДНР, поэтому можно сказать, что соотношение приблизительно 75 на 25%", — сказала глава МИД.

Она уточнила, что оставшиеся 25% жителей города уезжают на подконтрольную Киеву территорию с международными организациями.

ООН: Более 500 человек эвакуированы с "Азовстали" и прилегающих территорий
ООН: Более 500 человек эвакуированы с "Азовстали" и прилегающих территорий

Ранее Лайф писал о том, что Мариуполь понемногу оживает. Там уже начал курсировать первый автобус, некоторые жители даже занялись мини-бизнесом. А 9 Мая в городе состоится акция "Бессмертный полк".

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Александра Васильева
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