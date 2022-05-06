Около 75% эвакуирующихся из Мариуполя мирных жителей хотят остаться в ДНР

Остальные выбирают уехать на подконтрольную Киеву территорию с международными организациями.

Большая часть людей, которых эвакуируют из Мариуполя, хотят остаться в Донецкой Народной Республике либо поехать дальше на территорию России. Об этом сообщила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

"Большинство из тех, кого освобождают, и они имеют возможность выйти по этому гуманитарному коридору, всё-таки хотят остаться в ДНР, поэтому можно сказать, что соотношение приблизительно 75 на 25%", — сказала глава МИД.

Она уточнила, что оставшиеся 25% жителей города уезжают на подконтрольную Киеву территорию с международными организациями.