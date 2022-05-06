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Регион
Опубликовано 6 мая 2022, 12:21
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ООН: Более 500 человек эвакуированы с "Азовстали" и прилегающих территорий

Вывезти гражданских удалось в ходе совместной операции ООН и Международного комитета Красного Креста.

Более 500 мирных жителей были эвакуированы с территории блокированного российскими войсками завода "Азовсталь" и из Мариуполя. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и подтвердил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

"В ходе совместной операции ООН и Международного комитета Красного Креста две колонны при обеспечении безопасности эвакуировали около 500 человек с завода "Азовсталь" в Мариуполе и прилегающих территорий", — уточнил Гутерриш в Twitter.

В телеграм-канале штаба теробороны ДНР отмечается, что за минувшие сутки, с 08:00 5 мая до 08:00 6 мая, из Мариуполя в Безыменное было вывезено 518 человек, включая 67 детей. Мирные жители находятся в пункте помощи, который развёрнут силами МЧС республики.

Репортёр Сладков рассказал, как на самом деле выживали гражданские на "Азовстали"
Репортёр Сладков рассказал, как на самом деле выживали гражданские на "Азовстали"

Ранее вышедшая с "Азовстали" женщина рассказала, как боевики собирали людей "для картинки". По её словам, люди в форме заставляли мирных жителей то выходить из бункера, то спускаться обратно, фиксируя это на камеру.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Бражников
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