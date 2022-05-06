ООН: Более 500 человек эвакуированы с "Азовстали" и прилегающих территорий

Вывезти гражданских удалось в ходе совместной операции ООН и Международного комитета Красного Креста.

Более 500 мирных жителей были эвакуированы с территории блокированного российскими войсками завода "Азовсталь" и из Мариуполя. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и подтвердил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

"В ходе совместной операции ООН и Международного комитета Красного Креста две колонны при обеспечении безопасности эвакуировали около 500 человек с завода "Азовсталь" в Мариуполе и прилегающих территорий", — уточнил Гутерриш в Twitter.

В телеграм-канале штаба теробороны ДНР отмечается, что за минувшие сутки, с 08:00 5 мая до 08:00 6 мая, из Мариуполя в Безыменное было вывезено 518 человек, включая 67 детей. Мирные жители находятся в пункте помощи, который развёрнут силами МЧС республики.