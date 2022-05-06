ООН: Более 500 человек эвакуированы с "Азовстали" и прилегающих территорий
Вывезти гражданских удалось в ходе совместной операции ООН и Международного комитета Красного Креста.
Более 500 мирных жителей были эвакуированы с территории блокированного российскими войсками завода "Азовсталь" и из Мариуполя. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и подтвердил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).
"В ходе совместной операции ООН и Международного комитета Красного Креста две колонны при обеспечении безопасности эвакуировали около 500 человек с завода "Азовсталь" в Мариуполе и прилегающих территорий", — уточнил Гутерриш в Twitter.
В телеграм-канале штаба теробороны ДНР отмечается, что за минувшие сутки, с 08:00 5 мая до 08:00 6 мая, из Мариуполя в Безыменное было вывезено 518 человек, включая 67 детей. Мирные жители находятся в пункте помощи, который развёрнут силами МЧС республики.
Ранее вышедшая с "Азовстали" женщина рассказала, как боевики собирали людей "для картинки". По её словам, люди в форме заставляли мирных жителей то выходить из бункера, то спускаться обратно, фиксируя это на камеру.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ