Бутина посоветовала Сапеге ходатайствовать о переводе в Россию
Этим вопросом должна заняться защита россиянки, однако пока такого заявления от адвокатов не поступало, рассказала депутат.
Защита россиянки Софьи Сапеги, которую приговорили к шести годам колонии в Белоруссии, может ходатайствовать о её переводе в Россию. Об этом рассказала член Комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.
"Сапега или её адвокат могут ходатайствовать о соответствующем переводе. Решение будет рассматриваться с нашей стороны генеральной прокуратурой, со стороны Белоруссии — соответствующим органом ровно так же. Есть успешные прецеденты перевода. Но это заявление именно стороны защиты", — сказала депутат в беседе с РИА "Новости".
Бутина уточнила, что пока просить о переводе не получится: для этого нужно пройти все необходимые процедуры обжалования приговора. Депутат также добавила, что адвокаты россиянки ещё не подавали такое заявление.
Лайф напоминает, россиянка Софья Сапега находилась на борту самолёта Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, который в мае 2021 года экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. С ней был основатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Их задержали. Сапегу обвиняли в разжигании социальной розни, нарушении правил обращения с личными данными, угрозах силовикам, а также преступлении против информационной безопасности. Судебный процесс начался 28 марта в Гродно и проходил в закрытом режиме. Сегодня Сапегу приговорили в Белоруссии к шести годам колонии.