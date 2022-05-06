Бутина посоветовала Сапеге ходатайствовать о переводе в Россию

Этим вопросом должна заняться защита россиянки, однако пока такого заявления от адвокатов не поступало, рассказала депутат.

Защита россиянки Софьи Сапеги, которую приговорили к шести годам колонии в Белоруссии, может ходатайствовать о её переводе в Россию. Об этом рассказала член Комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

"Сапега или её адвокат могут ходатайствовать о соответствующем переводе. Решение будет рассматриваться с нашей стороны генеральной прокуратурой, со стороны Белоруссии — соответствующим органом ровно так же. Есть успешные прецеденты перевода. Но это заявление именно стороны защиты", — сказала депутат в беседе с РИА "Новости".

Бутина уточнила, что пока просить о переводе не получится: для этого нужно пройти все необходимые процедуры обжалования приговора. Депутат также добавила, что адвокаты россиянки ещё не подавали такое заявление.