Кива назвал дату начала капитуляции Украины
Он уверен, что при условии отказа Европы поставлять Незалежной топливо и боеприпасы к середине мая наступит переломный момент, за которым последует поражение страны.
Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что если в ближайшее время украинские военнослужащие не получат снабжение в Донбассе, то их начнут массово брать в плен, поскольку сражаться солдатам ВСУ уже нечем — патроны ограничены, а топлива почти нет.
"Потери становятся критическими, которые стараются пополнить силами территориальных оборон (фактически гражданскими). Солдаты деморализованы и отказываются выполнять приказы. Похожая ситуация под Харьковом и Николаевом", — написал Кива в телеграм-канале.
Бывший депутат Верховной рады считает, что при условии того, что Европа не передаст Украине топливо и боеприпасы, ориентировочно к 15 мая можно говорить о переломном моменте, который начнёт отсчёт капитуляции украинского режима.
В апреле Кива также заявлял, что удары по заводам в Одессе и Кременчуге приближают поражение ВСУ. По его словам, у Зеленского был шанс не допустить уничтожения инфраструктуры и гибели людей. Лидеру страны нужно было просто принять условия, на которые он сегодня и так согласен.
ТАСС / Ирина Яковлева