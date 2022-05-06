Кива назвал дату начала капитуляции Украины

Он уверен, что при условии отказа Европы поставлять Незалежной топливо и боеприпасы к середине мая наступит переломный момент, за которым последует поражение страны.

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что если в ближайшее время украинские военнослужащие не получат снабжение в Донбассе, то их начнут массово брать в плен, поскольку сражаться солдатам ВСУ уже нечем — патроны ограничены, а топлива почти нет.

"Потери становятся критическими, которые стараются пополнить силами территориальных оборон (фактически гражданскими). Солдаты деморализованы и отказываются выполнять приказы. Похожая ситуация под Харьковом и Николаевом", — написал Кива в телеграм-канале.

Бывший депутат Верховной рады считает, что при условии того, что Европа не передаст Украине топливо и боеприпасы, ориентировочно к 15 мая можно говорить о переломном моменте, который начнёт отсчёт капитуляции украинского режима.