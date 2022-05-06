Российские средства ПВО сбили украинский истребитель Су-27 в районе Платоновки

Всего с начала "Операции Z" уничтожено 152 украинских самолёта, 112 вертолётов, 749 дронов, 291 зенитный ракетный комплекс.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в воздухе украинский истребитель Су-27 в районе Платоновки в ходе "Операции Z". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими средствами ПВО сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины в районе населённого пункта Платоновка Луганской Народной Республики", — уточнил офицер.

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за день поражён 31 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад боеприпасов в районе Попасной. А оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России уничтожены ещё 27 военных объектов Украины, включая три склада боеприпасов в районах Кузьминовка, Звановка и Северск в ДНР, а также семь ротных опорных пунктов и 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Всего с начала "Операции Z" уничтожено 152 украинских самолёта, 112 вертолётов, 749 дронов, 291 зенитный ракетный комплекс, 2867 танков и других боевых бронированных машин, 331 установка РСЗО, 1345 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 2698 единиц специальной военной автомобильной техники.