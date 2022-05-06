Байден собрался подписать закон о ленд-лизе для Украины 9 мая
Согласно документу, расширятся полномочия главы США по заключению соглашений относительно поставок вооружения "для защиты населения Украины".
9 мая президент США Джо Байден подпишет законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу, целью которого является упрощение оказания военной поддержки Незалежной.
"В понедельник президент подпишет закон о ленд-лизе для защиты демократии на Украине", — сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Как уже писал Лайф, президент США Джо Байден запросил у Конгресса 33 миллиарда долларов для поддержки Украины, большая часть из которых пойдёт на военную помощь Киеву. Также сообщалось, что конгрессмены США поддержали законопроект о поставках Киеву вооружений по ленд-лизу. Целью программы является упрощение оказания военной поддержки Украине. При этом известно, что законопроект внесли в Конгресс США за месяц до начала "Операции Z".
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