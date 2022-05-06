Байден собрался подписать закон о ленд-лизе для Украины 9 мая

Согласно документу, расширятся полномочия главы США по заключению соглашений относительно поставок вооружения "для защиты населения Украины".

9 мая президент США Джо Байден подпишет законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу, целью которого является упрощение оказания военной поддержки Незалежной.

"В понедельник президент подпишет закон о ленд-лизе для защиты демократии на Украине", — сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.