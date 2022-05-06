ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 мая 2022, 17:56
3161

Байден собрался подписать закон о ленд-лизе для Украины 9 мая

Согласно документу, расширятся полномочия главы США по заключению соглашений относительно поставок вооружения "для защиты населения Украины".

9 мая президент США Джо Байден подпишет законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу, целью которого является упрощение оказания военной поддержки Незалежной.

"В понедельник президент подпишет закон о ленд-лизе для защиты демократии на Украине", — сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Историк Кнутов раскрыл, какое оружие США могут начать поставлять Киеву в скором времени
Историк Кнутов раскрыл, какое оружие США могут начать поставлять Киеву в скором времени

Как уже писал Лайф, президент США Джо Байден запросил у Конгресса 33 миллиарда долларов для поддержки Украины, большая часть из которых пойдёт на военную помощь Киеву. Также сообщалось, что конгрессмены США поддержали законопроект о поставках Киеву вооружений по ленд-лизу. Целью программы является упрощение оказания военной поддержки Украине. При этом известно, что законопроект внесли в Конгресс США за месяц до начала "Операции Z".

BannerImage

Shutterstock

Николь Вербер
  • Новости
  • Джо Байден
  • США
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar