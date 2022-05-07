Блинкен заявил, что Россия пытается "исказить" историю Победы

Глава Госдепа также не счёл важным вспомнить многомиллионные потери, которые народ СССР понёс в борьбе с фашизмом, и решил не упоминать факт освобождения Европы Красной армией.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Москва якобы "пытается исказить историю в попытках оправдать" военную операцию на Украине. Об этом говорится в его письменном заявлении по случаю 77-летия окончания Второй мировой войны.

"По мере того, как война вновь бушует в Европе, мы должны укрепить нашу решимость противостоять тем, кто пытается манипулировать исторической памятью для продвижения своих собственных амбиций. Победу союзников над нацистами следует чтить как победу коллективного героизма и самопожертвования", — сказал госсекретарь в обращении, которое опубликовано на сайте Госдепа США.

В то же время Блинкен не стал говорить про многомиллионные потери, которые народ СССР понёс в борьбе с фашизмом. Кроме того, он решил не упоминать факт освобождения Европы Красной армией и не отметил решающую роль СССР в разгроме нацистской Германии.

Глава Госдепа также не счёл важным отметить, что США и Великобритания долгие годы не решались открыть второй фронт и сделали это лишь в июне 1944 года — менее чем за год до падения Третьего рейха.