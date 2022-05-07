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Регион
Опубликовано 7 мая 2022, 22:30

"Порту" стал чемпионом Португалии в 30-й раз

Но до рекорда ему далеко: лидером по количеству титулов является "Бенфика", у которой их 37.

Футбольный клуб "Порту" в 30-й раз стал чемпионом Португалии по футболу. Команде удалось добиться этого досрочно, разгромив "Бенфику".

Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу "Порту". Мяч на шестой добавленной ко второму тайму минуте забил Зайду Сануси. "Порту" набрал 86 очков в 33 матчах и стал недосягаемым для обеспечившего себе вторую строчку лиссабонского "Спортинга".

В финале Кубка Португалии "Порту" 22 мая сыграет с "Тонделой", но исход матча никак не повлияет на чемпионство клуба. Рекордсменом по количеству титулов является "Бенфика" — у команды их 37.

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Ранее Лайф рассказывал, что "Зенит" четвёртый раз подряд стал чемпионом России по футболу. Команда Сергея Семака получила возможность оформить чемпионство ещё до майских праздников из-за неожиданной осечки московского "Динамо".

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fcporto.pt

Артем Порвин
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