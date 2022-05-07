"Порту" стал чемпионом Португалии в 30-й раз

Но до рекорда ему далеко: лидером по количеству титулов является "Бенфика", у которой их 37.

Футбольный клуб "Порту" в 30-й раз стал чемпионом Португалии по футболу. Команде удалось добиться этого досрочно, разгромив "Бенфику".

Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу "Порту". Мяч на шестой добавленной ко второму тайму минуте забил Зайду Сануси. "Порту" набрал 86 очков в 33 матчах и стал недосягаемым для обеспечившего себе вторую строчку лиссабонского "Спортинга".

В финале Кубка Португалии "Порту" 22 мая сыграет с "Тонделой", но исход матча никак не повлияет на чемпионство клуба. Рекордсменом по количеству титулов является "Бенфика" — у команды их 37.