Голосование жильцов многоквартирных домов предложено перенести в "Госуслуги"
Предполагается, что такой формат позволит сделать процесс принятия решений по общедомовым вопросам более прозрачным.
Госдума в рамках весенней сессии рассмотрит поправки в Жилищный кодекс, по которым голосование жильцов многоквартирных домов можно будет проводить онлайн, через портал "Госуслуги". Документ был разработан по итогам поручений, сделанных Владимиром Путиным в 2020 году, в период пандемии.
Как пишет газета "Известия", согласно предложенным поправкам, в законодательство предлагается внести изменения, позволяющие направлять жильцам многоквартирных домов предложения по повестке и проводить голосование сразу в электронном формате.
Эксперты говорят, что среди основных преимуществ перевода голосований жильцов многоквартирных домов — существенное упрощение самой процедуры, а также возможность сделать процесс, который до последнего времени нередко оставался теневым, прозрачнее.
"Важно понимать, что большая часть собраний в стране сейчас — поддельные. Подделать бумажный бюллетень легче, чем электронный. Мы видим много судов, в которых жители доказывают, что собрание подделано. Чаще всего подделывают собрания по выбору управляющей компании", — объясняет основатель онлайн-платформы для автоматизации УК и ТСЖ Doma.ai Илья Сотонин.
Ранее Лайф рассказывал, что Правительство РФ расширит возможности портала "Госуслуги". В частности, планируется ввести сервис по продаже автомобилей, который будет доступен пользователям, разместившим данные о своей машине в личном кабинете.
ТАСС / Алексей Зотов